Как отличить свиной грипп от коронавируса и избежать заражения

Редакция побеседовала с директором научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгием Викуловым о растущей заболеваемости гриппом А. Отметим, что свиной грипп зафиксирован в 74 субъектах РФ, в том числе и в Белгородской области — известно о 23 случаях болезни.
Врач утверждает, что в некоторых регионах рост заболеваемости превысил эпидемиологический порог. Викулов объясняет, что причиной раннего пика заболеваемости являются быстрые распространяющие вирусы, в числе которых COVID-19.
Эпидемия свиного гриппа была в 2009 и 2016 годах, тогда он унёс около тысячи жизней. В тяжёлой форме грипп А, так же как и COVID-19, поражает лёгкие и вызывает болезни сердца.
Чтобы отличить COVID-19 от гриппа А, нужно пройти диагностику в специальных центрах. Как отметил Георгий Викулов, свиной грипп не обладает стопроцентными симптомами, которые отличали бы его от других заболеваний, диагноз ставится на основе комплекса признаков.
Избежать заражения можно, если носить маску, мыть руки, не контактировать с больными и делать ежегодную вакцинацию от гриппа А в сезон простудных заболеваний, а также придерживаться здорового образа жизни.
Напомним, что в Белгородской области за неделю выявили 34 случая гриппа, в 23 подтверждён грипп А.