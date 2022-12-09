Из огня под Белгородом спасли двух женщин, 15 человек эвакуировались

В доме на улице Восточной посёлка Разумное загорелся подвал, об этом сообщили в пожарную часть обеспокоенные соседи. Из подвала и подъезда валил чёрный дым.
Пожарные спасли двоих женщин. Ещё 15 квартирантов успели спуститься на улицу. В результате пожара сгорели некоторые вещи и мусор. К происшествию могло привести использование открытого пламени при освещении подвала.
Ранее из учебного здания НИУ «БелГУ» во время пожара эвакуировали 50 человек. Возгорание возникло из-за неполадки в эксплуатации электрооборудования. От огня пострадала только оргтехника и мебель.