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Из огня под Белгородом спасли двух женщин, 15 человек эвакуировались

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
Пожар произошёл накануне в многоэтажке в Разумном. Квартиры нижних этажей оказались полностью в дыму. Пожарные спасли двух женщин, другие жители успели покинуть помещение, сообщает региональная служба МЧС.
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Пожар

В доме на улице Восточной посёлка Разумное загорелся подвал, об этом сообщили в пожарную часть обеспокоенные соседи. Из подвала и подъезда валил чёрный дым.

Пожарные спасли двоих женщин. Ещё 15 квартирантов успели спуститься на улицу. В результате пожара сгорели некоторые вещи и мусор. К происшествию могло привести использование открытого пламени при освещении подвала.

Ранее из учебного здания НИУ «БелГУ» во время пожара эвакуировали 50 человек. Возгорание возникло из-за неполадки в эксплуатации электрооборудования. От огня пострадала только оргтехника и мебель.

Из белгородского университета во время пожара эвакуировали 50 человек
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Разумное#Пожар#Эвакуация#МЧС
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