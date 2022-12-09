Сообщается, что жители Белгорода, которые оформили материнский капитал в 2021 году до индексации, могут получить доплату в размере 13 692 руб. Средства выплачиваются после того, как третьему или последующему ребенку исполнится три года. Заявление можно подать в МФЦ. Уровень достатка семьи при установлении права на выплату не учитывается. Чтобы получить более подробную информацию, можно позвонить по телефону Минсоцтруда Белгородской области (4722) 27-17-41. Выплата является одноразовой. В 2020 году средства получили 1 136 семей, в 2021 — 1 124.