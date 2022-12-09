Универсальное пособие, которое будет выплачиваться с 2023 года, призвано объединить ряд выплат. К ним относят пособия на первого ребенка, не достигшего возраста 3 лет, пособие на детей 3-17 лет, выплаты беременным, которые встали на учет в первые недели беременности.
«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума (ПМ) на члена семьи. При анализе необходимости предоставления выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Сумма выплат в зависимости от уровня дохода семьи составит 50, 75 или 100% от регионального ПМ. Отмечается, что на оказание материальной помощи выделено 1,7 трлн рублей.
Региональные выплаты дают возможность компенсировать затраты, которые возникают у родителей при рождении ребенка или его усыновлении. Губернаторская выплата предоставляется единоразово при рождении.
Кому положены выплаты:
Она выплачивается из бюджета региона. Свое наименование она получила за счет того, что именно под руководством губернатора принимаются решения, сколько будет выплачиваться средств и каким категориям получателей.
В 2022 году более 500 белгородских семей подали заявление на предоставление регионального материнского капитала. Общая сумма выплат превысила 35 млн рублей. Соответствующие выплаты положены семьям с тремя и более детьми. Они выплачиваются из регионального бюджета.
Потратить средства можно на улучшение жилищных условий. Отмечается, что до 1 октября 2021 года сумма маткапитала по Белгородской области была равна 68 460 руб. По решению губернатора Вячеслава Гладкова сумма увеличилась на 20% и составила 82 142 руб.
Сообщается, что жители Белгорода, которые оформили материнский капитал в 2021 году до индексации, могут получить доплату в размере 13 692 руб. Средства выплачиваются после того, как третьему или последующему ребенку исполнится три года. Заявление можно подать в МФЦ. Уровень достатка семьи при установлении права на выплату не учитывается. Чтобы получить более подробную информацию, можно позвонить по телефону Минсоцтруда Белгородской области (4722) 27-17-41. Выплата является одноразовой. В 2020 году средства получили 1 136 семей, в 2021 — 1 124.
Со следующего года вводится дополнительное направление по использованию средств материнского капитала. Семьи, доход которых не превышает 2 ПМ на одного человека, могут получать выплату в размере 1 ПМ на ребенка. Выплата предоставляется вне зависимости от очередности рождения ребенка.
Чтобы оформить выплату на детей до достижения ими возраста 3 лет, можно подать заявление на сайте «Госуслуги» после авторизации. Необходимо выбрать пункт «Ежемесячная выплата на детей до 3 лет» и отправить заявление. Его может подать один из родителей или усыновителей. В заявлении следует указать сведения о ребенке, счете в банке, данные свидетельства о рождении. Помимо этого, направить заявление можно в МФЦ или ПФР.
Предоставляется дополнительно выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет. Она составляет 40% от размера среднего заработка, на который начисляются страховые взносы.
Наименьшая сумма пособия по уходу за ребенком с начала февраля 2022 года равна 7 677,81 рубля. Наибольший показатель составляет 31 282,82 рубля. Если мать не трудоустроена, она сможет получать минимальную сумму выплат.
Единовременное пособие выплачивается в ПФР или по месту работы, через ФСС. Заявление подается в течение полугода с момента рождения. В Пенсионный фонд могут обратиться следующие категории получателей:
Работающему родителю следует обратиться к работодателю с заявлением и предоставить справку о рождении ребенка, которая была выдана в ЗАГСе. Помимо этого, нужно взять справку с места работы другого родителя о том, что ему не было назначено пособие. Если второй родитель не работает, документ о неполучении пособия выдается органом социальной защиты. Работодатель передает соответствующие сведения в ФСС.
Сумма выплаты составляет 20 472,77 рубля за каждого новорожденного. Она назначается не позднее 10 суток с момента приема документов.
В России действуют различные меры социальной поддержки. Какие льготы положены семьям, в которых воспитываются дети:
Эти и другие льготы направлены на повышение качества жизни семей, где воспитываются несовершеннолетние. Если уровень достатка не превышает ПМ на каждого члена семьи, назначаются дополнительные меры поддержки.