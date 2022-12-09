Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Белгороде

Сегодня, 14:55
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Белгороде
В Белгороде предоставляются региональные выплаты на детей, а также губернаторские пособия при рождении ребенка. Более подробная информация — в нашем материале.

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские

Универсальное пособие, которое будет выплачиваться с 2023 года, призвано объединить ряд выплат. К ним относят пособия на первого ребенка, не достигшего возраста 3 лет, пособие на детей 3-17 лет, выплаты беременным, которые встали на учет в первые недели беременности.

«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума (ПМ) на члена семьи. При анализе необходимости предоставления выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Сумма выплат в зависимости от уровня дохода семьи составит 50, 75 или 100% от регионального ПМ. Отмечается, что на оказание материальной помощи выделено 1,7 трлн рублей. 

Повлияет ли единое пособие на детей с 1 января 2023 года на губернаторские
Фото: piqsels.com

Кому положены губернаторские выплаты на детей в Белгороде

Региональные выплаты дают возможность компенсировать затраты, которые возникают у родителей при рождении ребенка или его усыновлении. Губернаторская выплата предоставляется единоразово при рождении. 

Кому положены выплаты:

  • семьи, родившие третьего и последующего ребенка;
  • малоимущие семьи, уровень дохода которых на члена семьи не превышает ПМ;
  • неполные семьи. 

Она выплачивается из бюджета региона. Свое наименование она получила за счет того, что именно под руководством губернатора принимаются решения, сколько будет выплачиваться средств и каким категориям получателей.

 

Кому положены губернаторские выплаты на детей в Белгороде
Фото: 1MI

Региональный материнский капитал в 2023 году

В 2022 году более 500 белгородских семей подали заявление на предоставление регионального материнского капитала. Общая сумма выплат превысила 35 млн рублей. Соответствующие выплаты положены семьям с тремя и более детьми. Они выплачиваются из регионального бюджета. 

Потратить средства можно на улучшение жилищных условий. Отмечается, что до 1 октября 2021 года сумма маткапитала по Белгородской области была равна 68 460 руб. По решению губернатора Вячеслава Гладкова сумма увеличилась на 20% и составила 82 142 руб.

Сообщается, что жители Белгорода, которые оформили материнский капитал в 2021 году до индексации, могут получить доплату в размере 13 692 руб. Средства выплачиваются после того, как третьему или последующему ребенку исполнится три года. Заявление можно подать в МФЦ. Уровень достатка семьи при установлении права на выплату не учитывается. Чтобы получить более подробную информацию, можно позвонить по телефону Минсоцтруда Белгородской области (4722) 27-17-41. Выплата является одноразовой. В 2020 году средства получили 1 136 семей, в 2021 — 1 124. 

Региональный материнский капитал в 2023 году
Фото: 1MI

Региональное пособие на ребенка до 3 лет в 2023 году

Со следующего года вводится дополнительное направление по использованию средств материнского капитала. Семьи, доход которых не превышает 2 ПМ на одного человека, могут получать выплату в размере 1 ПМ на ребенка. Выплата предоставляется вне зависимости от очередности рождения ребенка. 

Чтобы оформить выплату на детей до достижения ими возраста 3 лет, можно подать заявление на сайте «Госуслуги» после авторизации. Необходимо выбрать пункт «Ежемесячная выплата на детей до 3 лет» и отправить заявление. Его может подать один из родителей или усыновителей. В заявлении следует указать сведения о ребенке, счете в банке, данные свидетельства о рождении. Помимо этого, направить заявление можно в МФЦ или ПФР. 

Предоставляется дополнительно выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет. Она составляет 40% от размера среднего заработка, на который начисляются страховые взносы. 

Наименьшая сумма пособия по уходу за ребенком с начала февраля 2022 года равна 7 677,81 рубля. Наибольший показатель составляет 31 282,82 рубля. Если мать не трудоустроена, она сможет получать минимальную сумму выплат. 

Региональное пособие на ребенка до 3 лет в 2023 году
Фото: 1MI

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году

Единовременное пособие выплачивается в ПФР или по месту работы, через ФСС. Заявление подается в течение полугода с момента рождения. В Пенсионный фонд могут обратиться следующие категории получателей:

  • неработающий родитель;
  • опекун или усыновитель.

Работающему родителю следует обратиться к работодателю с заявлением и предоставить справку о рождении ребенка, которая была выдана в ЗАГСе. Помимо этого, нужно взять справку с места работы другого родителя о том, что ему не было назначено пособие. Если второй родитель не работает, документ о неполучении пособия выдается органом социальной защиты. Работодатель передает соответствующие сведения в ФСС. 

Сумма выплаты составляет 20 472,77 рубля за каждого новорожденного. Она назначается не позднее 10 суток с момента приема документов.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году
Фото: piqsels.com

Региональные льготы семьям с детьми в Белгороде в 2023 году

В России действуют различные меры социальной поддержки. Какие льготы положены семьям, в которых воспитываются дети:

  • освобождение от НДФЛ — для семей с двумя и более детьми при продаже недвижимости с целью улучшения условий проживания;
  • освобождение от налога на земельный участок 6 соток — для многодетных семей, а также родителей с детьми-инвалидами;
  • безвозмездное предоставление медикаментов из установленного перечня — всем детям до 3 лет, до 6 лет — из семьи, где воспитываются трое и более несовершеннолетних;
  • скидка по оплате ЖКУ — назначается, если расходы на оплату превышают максимально допустимую долю дохода, а также многодетным семьям. 

Эти и другие льготы направлены на повышение качества жизни семей, где воспитываются несовершеннолетние. Если уровень достатка не превышает ПМ на каждого члена семьи, назначаются дополнительные меры поддержки. 

Региональные льготы семьям с детьми в Белгороде в 2023 году
Фото: piqsels.com
#Детские пособия#Выплата
Подпишитесь
Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви
Сегодня, 15:10
Пробита крыша дома: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ в приграничье
Сегодня, 13:59
Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola
Сегодня, 14:19
Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов
Сегодня, 15:24
Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
Сегодня, 14:05
«До конца надеялись, что он жив». В Белгороде простились со спасшим командира военным
Сегодня, 13:20