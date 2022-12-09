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Глава УК в Белгороде набрал 250 тыс. рублей штрафов и едва не лишился машины

Сегодня, 14:57
Фото: 1MI
Долги директор управляющей компании выплатил только после ареста автомобиля, сообщили в региональном УФССП.

В Белгороде УК набрала штрафов на 250 тыс. рублей за нарушения при управлении многоквартирными домами. Директор организации выплатил штрафы после того, как едва не лишился автомобиля.

Несколько собственников жаловались на УК в управление Госжилнадзора региона. В отношении компании провели внеплановую проверку и выяснили, что руководство не реагировало на обращения граждан.

Компания набрала несколько штрафов, но в добровольный срок их не выплатила. Тогда приставы вынесли запрет регистрационных действий на автомобиль владельца УК. Эти меры не принесли результатов.

Вскоре приставы арестовали иномарку и предупредили директора компании, что её продадут в счёт погашения задолженности. После этого долги были выплачены в полном объёме.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Управляющая компания#Общество#Приставы#Арест#Автомобиль
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