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Глава Белгородского района опроверг информацию об эвакуации Вергилёвки

Сегодня, 20:00
Фото: 1MI
9 декабря Владимира Перцева спросили, не собираются ли власти эвакуировать жителей села Вергилёвка Яснозоренского сельского поселения, так как оно находится близко к границе.
Сюжет
СВО

Глава Белгородского района ответил, что местные власти никогда никого не эвакуируют, а только отселяют в безопасное место населённые пункты, где введён режим ЧС. И село Вергилёвка к таким населённым пунктам не относится. Отселение села тоже не планируется.

Напомним, в Белгородской области собираются построить посёлок на 1000 домов для жителей 15 приграничных посёлков, где введён режим ЧС из-за обстрелов. Также рассматривается возможность выдачи им жилищных сертификатов для строительства дома в другом месте.

Жители приграничных районов Белгородской области могут получить жилищные сертификаты
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#Кристина Семенчук#СВО#Белгородский район#Владимир перцев#Общество#Спецоперация#Введение режима ЧС#Белгородские переселенцы#Эвакуация жителей
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