Глава Белгородского района опроверг информацию об эвакуации Вергилёвки

Глава Белгородского района ответил, что местные власти никогда никого не эвакуируют, а только отселяют в безопасное место населённые пункты, где введён режим ЧС. И село Вергилёвка к таким населённым пунктам не относится. Отселение села тоже не планируется.
Напомним, в Белгородской области собираются построить посёлок на 1000 домов для жителей 15 приграничных посёлков, где введён режим ЧС из-за обстрелов. Также рассматривается возможность выдачи им жилищных сертификатов для строительства дома в другом месте.