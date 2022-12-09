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Гладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал ситуацию с орловскими мобилизованными

Белгородскому губернатору пожаловались на то, что мобилизованным из Орловской области негде спать, а проблемы им приходится решать самостоятельно. Гладков попросил от авторов обращения конкретику.
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СВО

В ходе прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратились семьи мобилизованных из Орловской области.

Объясните, пожалуйста: почему негде разместить мобилизованных орловских ребят, которые сегодня приехали в вашу область? Почему они должны сами что-то придумывать, где им спать. Что вообще творится?
Анастасия Тюрина

Губернатор пояснил, что Белгородская область предоставляет помощь военнослужащим больше всех и что используются все ресурсы, которые имеются в распоряжении.

Если нужна помощь какому-то подразделению, у нас есть договорённость с военными. Обращайтесь ко мне и к командованию. Мы всегда стараемся максимально быстро оценить и помочь. Просто нужна конкретика.  
Вячеслав Гладков

Ранее белгородцы жаловались Вячеславу Гладкову на плохие условия призывников, которые проходят учебную подготовку к СВО.

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#София Чугай#Общество#СВО#Губернатор#Белгородская область#Орловская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованные
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