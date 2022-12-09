Гладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать

В ходе прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратились семьи мобилизованных из Орловской области.
Объясните, пожалуйста: почему негде разместить мобилизованных орловских ребят, которые сегодня приехали в вашу область? Почему они должны сами что-то придумывать, где им спать. Что вообще творится?
Анастасия Тюрина
Губернатор пояснил, что Белгородская область предоставляет помощь военнослужащим больше всех и что используются все ресурсы, которые имеются в распоряжении.
Если нужна помощь какому-то подразделению, у нас есть договорённость с военными. Обращайтесь ко мне и к командованию. Мы всегда стараемся максимально быстро оценить и помочь. Просто нужна конкретика.
Вячеслав Гладков
Ранее белгородцы жаловались Вячеславу Гладкову на плохие условия призывников, которые проходят учебную подготовку к СВО.