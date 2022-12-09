Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola

Сегодня, 14:19
Фото: Bel.ru
В Сети появилась информация о том, что в столичных несетевых магазинах и в дискаунтере «Светофор» на полках появились подозрительные бутылки с Coca-Cola. Журналисты «Бел.Ру» решили проверить, есть ли подобная газировка в магазинах Белгорода.

По информации в Сети, поддельная кола появилась в несетевых магазинах и в дискаунтере «Светофор» в Москве и Подмосковье. Стоимость за одну бутылку – около 100 рублей. На первый взгляд газировка ничем не отличается от настоящей Coca‑Cola, за исключением даты производства - 5 октября и 3 ноября 2022 года. Местом изготовления значится завод «Coca-Cola HBC» в Москве. Данная площадка действительно разливала оригинальный напиток, но в эти числа завод просто не мог выпускать эту продукцию, так как работал над локальными брендами. После публикаций содержимое бутылок проверит Роспотребнадзор.

Журналисты «Бел.Ру» решили проверить, если ли контрафакт в магазинах в Белгороде. В «Светофоре» на ул. Чичерина газировок с импортными корнями нет совсем. На прилавках соки и напитки со вкусами тропических фруктов и груша-дюшес.

Фото: Bel.ru

Затем мы отправились в «Светофор», который находится на Спутнике. Товар практически такой же. За исключением того, что на ул. Магистральная в магазине есть «Тархун» и Cola fun от «Черноголовки».

Но чтобы окончательно поставить точку в данной истории, мы решили направить официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы узнать, проводили ли они проверку магазинов «Светофор» и были ли обнаружены нарушения.

 

 

Фото: Bel.ru
Московский завод потребовал уничтожить контрафакт Бессоновского мясокомбината
Узнать подробнее
Читайте также:
Минпромторг назвал Wildberries каналом сбыта контрафактаЛидеры по подделкам: в Белгородской области уничтожили 10 тыс. единиц контрафактаПивные напитки 21 производителя признаны контрафактом
#Город#Эксклюзив#Фотофакт#Белгород#Контрафакт#Роспотребнадзор#Проверки#Coca-cala#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви
Сегодня, 15:10
Пробита крыша дома: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ в приграничье
Сегодня, 13:59
Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов
Сегодня, 15:24
Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
Сегодня, 14:05
«До конца надеялись, что он жив». В Белгороде простились со спасшим командира военным
Сегодня, 13:20