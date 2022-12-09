Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola

По информации в Сети, поддельная кола появилась в несетевых магазинах и в дискаунтере «Светофор» в Москве и Подмосковье. Стоимость за одну бутылку – около 100 рублей. На первый взгляд газировка ничем не отличается от настоящей Coca‑Cola, за исключением даты производства - 5 октября и 3 ноября 2022 года. Местом изготовления значится завод «Coca-Cola HBC» в Москве. Данная площадка действительно разливала оригинальный напиток, но в эти числа завод просто не мог выпускать эту продукцию, так как работал над локальными брендами. После публикаций содержимое бутылок проверит Роспотребнадзор.