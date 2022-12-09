Энергетики «Россети Центр» готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского филиалы в областях, на территории которых ожидаются опасные погодные явления, были заранее мобилизованы и находятся на постоянной связи с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.