Единая Россия и Министерство просвещения провели первый форум «Школа Героя»

Участникам форума «Школа героя» направил приветствие президент Владимир Путин. Он назвал инициативу единороссов востребованной и значимой, призванной внести огромный вклад в воспитание подрастающего поколения и молодежи. Глава государства подчеркнул, что мероприятие ориентировано на объединение созидательного потенциала волонтерских, общеобразовательных и общественных организаций, названных в честь легендарных героев.
К участникам форума обратился председатель ЕР Дмитрий Медведев. Партия нацелена, по его словам, на сбережение исторической памяти. Ни в коем случае нельзя допускать ее искажений, подчеркнул политик. Подрастающее поколение нужно воспитывать в духе уважения истории Родины, полагает Медведев.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выступил с инициативой сделать форум «Школа героя» ежегодным. Министр напомнил о том, что идея его проведения возникла в процессе подготовки совместных с ЕР мероприятий, ориентированных на эффективное развитие патриотических проектов.
Представители «Единой России» проинформировали о планах по созданию интерактивной карты «Парта героя»: по всей стране их открыто уже около десяти тысяч. Их перечень во всех субъектах с детальной информацией о каждом герое появится на специальном интернет-ресурсе.
Единороссы выступили также с инициативой о предоставлении льгот при поступлении в отечественные вузы удостоенным звания Героя России и трижды награжденным орденом Мужества. Партия ЕР считает, что эти граждане имеют право на бесплатной основе и вне конкурса поступать в любые вузы, а также бесплатно посещать подготовительные курсы.
Как сообщает сайт ER.RU, в рамках реализации инициированного «Единой Россией» проекта «Историческая память» организаторы форума провели церемонию гашения почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Они посвящены военнослужащим ВС РФ, которых посмертно удостоили почетного звания «Герой России». На каждой из десяти выпущенных марок изображены портрет героя, эпизод сражения и медаль «Золотая Звезда».