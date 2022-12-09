Чего ожидать белгородскому школьнику на итоговом сочинении

Конкретные темы для сочинения выпускник узнаёт только за 15 минут до начала экзамена. На выбор ему предоставляют пять тем, потом ему нужно будет написать текст объёмом не менее 250 слов. Время работы — 3 часа 55 минут. В следующем учебном году одиннадцатиклассники будут выбирать тему из шести представленных.