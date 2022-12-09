Чего ожидать белгородскому школьнику на итоговом сочинении

В России 7 декабря более 635 тыс. выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение. Оно является одним из условий допуска к ГИА — государственной итоговой аттестации.
В новом учебном году Минпросвещения России, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового сочинения изменили формат проведения этого экзамена. Все темы содержались в закрытом банке. В нём насчитывалось более полутора тысячи тем, однако это не конечное число. Школам предоставляли информацию только о названиях разделов, подразделов и комментарии к ним.
Перед началом 2022-2023 учебного года как раз стали известны направления тем итогового сочинения этого года: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».
Конкретные темы для сочинения выпускник узнаёт только за 15 минут до начала экзамена. На выбор ему предоставляют пять тем, потом ему нужно будет написать текст объёмом не менее 250 слов. Время работы — 3 часа 55 минут. В следующем учебном году одиннадцатиклассники будут выбирать тему из шести представленных.
Для более 3 тыс. детей из приграничных районов первую попытку написания итогового сочинения перенесли на начало января. Руководитель региона Вячеслав Гладков сказал, что для этого выберут безопасное место.
Для учеников, которые не справятся с экзаменом, по правилам дадут ещё две попытки. Отметим, что в прошлом году итоговое сочинение завалил 61 выпускник.