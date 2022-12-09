Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Бразилец Фред признался, что хочет увидеть слезы Месси на ЧМ-2022

Сегодня, 19:14
Фото: pxhere.com
Футболист желает встречи своих соотечественников против Аргентины в полуфинале турнира.

Экс-игрок сборной Бразилии Фред рассказал, что будет рад неудаче национальной команды Аргентины на мировом первенстве в Катаре. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу. 

 

Бывший футболист заявил, что хочет насладиться разочарованием форварда «альбиселесте» Лионеля Месси на ЧМ-2022.

 

Напомним, что в четвертьфинале турнира Бразилия встретится с Хорватией, а Аргентина будет противостоять Нидерландам. В случае победы латиноамериканских команд они разыграют путевку в финал мундиаля.

Подпишитесь
Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви
Сегодня, 15:10
Пробита крыша дома: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ в приграничье
Сегодня, 13:59
Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola
Сегодня, 14:19
Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов
Сегодня, 15:24
Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
Сегодня, 14:05
В Сети появилась карта временных укрытий Белгородского района
Сегодня, 17:12