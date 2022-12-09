Бразилец Фред признался, что хочет увидеть слезы Месси на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной Бразилии Фред рассказал, что будет рад неудаче национальной команды Аргентины на мировом первенстве в Катаре. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.
Бывший футболист заявил, что хочет насладиться разочарованием форварда «альбиселесте» Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Напомним, что в четвертьфинале турнира Бразилия встретится с Хорватией, а Аргентина будет противостоять Нидерландам. В случае победы латиноамериканских команд они разыграют путевку в финал мундиаля.