Белгородцы прошли бесплатное обследование. У 80% из них обнаружили ожирение

У 80% белгородцев, прошедших бесплатное обследование, обнаружили ожирение различной степени. Акцию провели специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Как пишет издание, в обследование входили экспресс-тесты на уровень холестерина и глюкозы в крови, определение индекса массы тела, измерение давления, консультации диетолога и психолога. Нормальное давление было только у 50 человек, у остальных — повышенное. Одному пациенту пришлось вызвать скорую помощь.
Нормальный вес был лишь у шести человек, у пяти — избыточный. У остальных и вовсе обнаружили ожирение. У 30% обратившихся повышен уровень холестерина в крови.
Как отметил, врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков, многие гипертоники признались, что принимают лекарства не регулярно, а время от времени. По его словам, инсульты и инфаркты — закономерные осложнения при отсутствии приёма препаратов.