Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцы прошли бесплатное обследование. У 80% из них обнаружили ожирение

Сегодня, 14:59
Фото: Go31.ru

У 80% прошедших обследование белгородцев обнаружили ожирение

Накануне специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели акцию, где проверили массу тела, уровень сахара в крови у пациентов, сообщает Go31.ru.

У 80% белгородцев, прошедших бесплатное обследование, обнаружили ожирение различной степени. Акцию провели специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Как пишет издание, в обследование входили экспресс-тесты на уровень холестерина и глюкозы в крови, определение индекса массы тела, измерение давления, консультации диетолога и психолога. Нормальное давление было только у 50 человек, у остальных — повышенное. Одному пациенту пришлось вызвать скорую помощь.

Нормальный вес был лишь у шести человек, у пяти — избыточный. У остальных и вовсе обнаружили ожирение. У 30% обратившихся повышен уровень холестерина в крови.

Как отметил, врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков, многие гипертоники признались, что принимают лекарства не регулярно, а время от времени. По его словам, инсульты и инфаркты — закономерные осложнения при отсутствии приёма препаратов.

Фото: Go31.ru
Врачи из Белгорода получили общероссийскую премию за диагностику редкой болезни
Узнать подробнее
Читайте также:
В больнице Старого Оскола дети заболевают от холодаВ белгородские больницы закупают новое медицинское оборудование
#Наталья Корявых#Медицина#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Ожирение#Обследование
Подпишитесь
Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви
Сегодня, 15:10
Пробита крыша дома: Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ в приграничье
Сегодня, 13:59
Есть ли в белгородских «Светофорах» контрафактная Coca-Cola
Сегодня, 14:19
Срочная продажа: в белгородском приграничье продаются дома по цене айфонов
Сегодня, 15:24
Раненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
Сегодня, 14:05
«До конца надеялись, что он жив». В Белгороде простились со спасшим командира военным
Сегодня, 13:20