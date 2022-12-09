Белгородцы прошли бесплатное обследование. У 80% из них обнаружили ожирение

Как отметил, врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Четвериков, многие гипертоники признались, что принимают лекарства не регулярно, а время от времени. По его словам, инсульты и инфаркты — закономерные осложнения при отсутствии приёма препаратов.