Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви

По мнению психолога, с ребёнком необходимо выстроить доверительные отношения, чтобы в следующий раз чадо пришло с неудобной темой именно к родителю, а не к непонятным знакомым, или, что ещё хуже, - в интернет, где много травмирующей информации. Запретный плод всегда сладок, и именно родительская поддержка поможет ребёнку не потерять голову, пытаясь разобраться в том, в чём ему разбираться ещё, вероятно, рано.