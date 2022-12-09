Белгородцы обеспокоены возросшим интересом детей к книгам о нетрадиционной любви

Услышав от дочери название книги, белгородец Сергей обрадовался: дети, пионеры, лето - вероятно, что-то детское. Но во время оформления заказа мужчина обратил внимание на маркировку «18+». Стал разбираться.
Полез читать аннотацию. Там всё цивильно, хорошо. Но что-то продолжало смущать. Полез читать отзывы и, внезапно, нарвался на Киселёва. И он там в своей манере — а-а-а, пропаганда! И ладно, что это гей-пропаганда, но там же ещё педофилия цветёт! А мода у детей пошла. И всё там очень красочно описывается. А дети на всё это ведутся. Если посмотреть TikTok по этому запросу, то там будет куча всего: девочки рыдают, сопли, слёзы. Всё это, соответственно, доходит до наших школьников. Денег в раскрутку вложили хорошо. Делают всё грамотно.
Сергей
Мы также решили узнать, что о книге думают молодые люди возраста 20 лет. Нам удалось связаться с одним из читателей произведения, но тот содержание комментировать отказался, сославшись на «свет последних событий».
Напомним, что скандальный роман об отношениях двух пионеров убрали с полок книжных магазинов Белгорода после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. До этого книгу можно было спокойно купить как в интернете, так и в магазинах. Кроме того, ранее летом Роскомнадзор не выявил проблем с продажей литературы, а на книге появилась маркировка «18+».
Также отметим, что в «Читай-Городе» всё ещё можно купить менее известные, но такие же неоднозначные произведения. Например, роман Макса Фалька «Вдребезги», в котором описывается похожая «передружба-недолюбовь» двух молодых людей. На полках книгу найти нельзя, а чтобы её получить, нужно обратиться к консультанту за помощью. Только делать это уже, пожалуй, не стоит.
О «Лете в пионерском галстуке» высказывались, в том числе, федеральные журналисты и политики. Так, например, упомянутый выше Дмитрий Киселёв назвал книгу «агрессивной пропагандой ЛГБТ», а ситуацию со свободной продажей произведения сравнил с «подселением геев», которых дети «начали расхваливать, как нечто запретное».
Критиковал книгу и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, «Лето…» — «бездарное чтиво», стоящее в одном ряду с «книгами о борьбе птеродактилей с древними русичами».
Естественно, роман нацелен не на взрослых. Издательство хочет маркировкой «18+» обезопасить себя. Не выйдет! Я приду в ваше издательство и разнесу его к чертям собачьим. Вы будете визжать, я вывезу всё издательство на Украину в столыпинском вагоне. Хотели хайпа? Мы соберём вам хайпа.
Виталий Милонов
Таким образом, по словам Милонова, «третьесортная гомо-пропаганда» должна быть запрещена. Также депутат считает, что прекращение продаж никаким образом не повлияет на жизнь гомосексуалистов и ни коим образом не помешает им.
Один из авторов книги, Елена Малисова, не стала испытывать судьбу и покинула на днях Россию. На данный момент женщина находится между Россией и конечной точкой, «нигде», о чём сообщила в своём Telegram-канале. Высказалась женщина о принятии закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.
Ужасный закон, но я смотрю вперёд оптимистично. Я жду рассвета самиздата. У нас попытались отобрать литературные миры, в которых мы прятались от суровой действительности. Выбор, как реагировать, — за нами. Можно повесить носы, а можно смотреть вперёд оптимистично. Я уверена, что те, кто пишет уже сейчас, продолжит это делать, но с удвоенной силой и желанием. А те, кто ещё не пробовал писать, обязательно попробуют.
Елена Малисова
«Кроха-сын к отцу пришёл, и спросила кроха»: что родителю делать в ситуации, если ребёнок вдруг заинтересовался «запретной» литературой и темой нетрадиционных сексуальных отношений? Как рассказала «Бел.Ру» кризисный психолог центра информационной безопасности и психологической помощи Екатерина Шейфель, возникающие в такие моменты у взрослых замешательство — это нормально. Главное — не допустить того, чтобы замешательство передалось ребёнку, ведь это может негативно сказаться на взаимоотношениях в семье.
Одна из опасных вариантов реакции на такого рода вопросы — это недооценка интереса ребёнка, его готовности и решимости найти ответ на заданный вопрос. В современном мире, в эпоху интернета, ребёнок развивается интенсивней и те сферы жизни, которые ему ещё знать рановато, так или иначе попадают в поле зрения. Вспомним, что семья — это первая и главная сфера жизни ребенка, в которой он учится всему, особенно доверию и взаимодействию с окружающим миром. Следуя этой парадигме, первая реакция на неудобные вопросы - это реакция поддержки, удивления и некой радости, что ребенок спросил именно вас.
Екатерина Шейфель
По мнению психолога, с ребёнком необходимо выстроить доверительные отношения, чтобы в следующий раз чадо пришло с неудобной темой именно к родителю, а не к непонятным знакомым, или, что ещё хуже, - в интернет, где много травмирующей информации. Запретный плод всегда сладок, и именно родительская поддержка поможет ребёнку не потерять голову, пытаясь разобраться в том, в чём ему разбираться ещё, вероятно, рано.