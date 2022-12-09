Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцам стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа онлайн

Сегодня, 11:26
Фото: МегаФон
Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи. Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона.

Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тыс. абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тыс. человек, в основном гостей из других регионов страны.

Для белгородцев лидером среди кавказских курортов стал Сулакский каньон в Дагестане. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 800 Мб мобильного интернета — около 250 выложенных в социальные сети фото. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 300 Мб на одного человека.

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото и видео с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

Читайте также:
Решения МегаФона помогут создать новый туристический кластер в Мурманской областиМегаФон построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезонаМегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования
#Артем Черненко#Мегафон#Фото#Туристы#Белгородская область#Северный кавказ#Общество
Подпишитесь
В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета
Сегодня, 07:41
Гладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать
Сегодня, 09:26
Стало известно о новых погибших в ходе СВО белгородцах
Сегодня, 09:11
ООО «Экомир ЖБК-1» признали лучшей управляющей компанией Белгородской области
Сегодня, 11:51
У белгородского губернатора Гладкова появился референт из Хабаровского края
Сегодня, 07:29
Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать
Сегодня, 11:16