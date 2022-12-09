Белгородцам стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа онлайн

Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.
Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тыс. абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тыс. человек, в основном гостей из других регионов страны.
Для белгородцев лидером среди кавказских курортов стал Сулакский каньон в Дагестане. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 800 Мб мобильного интернета — около 250 выложенных в социальные сети фото. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 300 Мб на одного человека.
С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото и видео с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.