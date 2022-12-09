Белгородской области на зарплату медикам выделили 148,8 млн рублей

На зарплаты врачей и среднего медперсонала Белгородская область получит 148,8 млн рублей. Деньги государство выделило дополнительно на 2023 год.
Курская область, согласно документу, получит 16,4 млн рублей, Воронежская — 17,6 млн, Липецкая — 34,6 млн, а Тамбовская — 8,6 млн рублей.
Всего дополнительно на зарплату врачей и среднего медперсонала медикам в РФ выделили более 7,4 млрд рублей. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).
Белгородским врачам ранее вручили благодарности министра здравоохранения РФ за спасение жизни военнослужащего. Двое врачей из Валуек боролись за жизнь пациента в бронежилетах в опасных условиях.