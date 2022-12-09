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Белгородской области на зарплату медикам выделили 148,8 млн рублей

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил дополнительно направить более 7,4 млрд рублей на оплату труда медработников в 2023 году. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС, следует из документа правительства.
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Выплаты

На зарплаты врачей и среднего медперсонала Белгородская область получит 148,8 млн рублей. Деньги государство выделило дополнительно на 2023 год.

Курская область, согласно документу, получит 16,4 млн рублей, Воронежская — 17,6 млн, Липецкая — 34,6 млн, а Тамбовская — 8,6 млн рублей.

Всего дополнительно на зарплату врачей и среднего медперсонала медикам в РФ выделили более 7,4 млрд рублей. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Белгородским врачам ранее вручили благодарности министра здравоохранения РФ за спасение жизни военнослужащего. Двое врачей из Валуек боролись за жизнь пациента в бронежилетах в опасных условиях.

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#София Чугай#Медицина#Белгородская область#Выплаты#Медики#Врачи#Правительство РФ
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