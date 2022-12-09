Белгородской области на зарплату медикам выделили 148,8 млн рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил дополнительно направить более 7,4 млрд рублей на оплату труда медработников в 2023 году. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС, следует из документа правительства.

Сюжет Выплаты