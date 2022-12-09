Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать

6 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе создают территориальную оборону. В батальоны набирают тех, кто уже имеет боевой опыт и желание защищать область, но кто не годен к службе в войсках по состоянию здоровья или из-за возраста.