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Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI

Депутат Госдумы разъяснил статус белгородских батальонов теробороны

В Госдуме разъяснили статус батальонов самообороны в Белгородской области. Они будут выполнять задачи, «сопутствующие» МО РФ, пишет РБК.
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СВО

Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать. Их статус разъяснили в Госдуме. Добровольцы будут выполнять задачи, «сопутствующие» Минобороны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что статус сформированных батальонов близок к статусу народных дружин. Они не входят в состав ВС РФ, а значит, не могут быть вооружены. Входящие в состав теробороны по-прежнему считаются гражданскими лицами, уточнил депутат.

6 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе создают территориальную оборону. В батальоны набирают тех, кто уже имеет боевой опыт и желание защищать область, но кто не годен к службе в войсках по состоянию здоровья или из-за возраста.

Позже Гладков объяснил, как попасть в тероборону. Для этого нужно обращаться к главам муниципальных образований.

В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону
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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Картаполов#Гладков#Оборона#Терборона
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