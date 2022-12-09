Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать. Их статус разъяснили в Госдуме. Добровольцы будут выполнять задачи, «сопутствующие» Минобороны.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что статус сформированных батальонов близок к статусу народных дружин. Они не входят в состав ВС РФ, а значит, не могут быть вооружены. Входящие в состав теробороны по-прежнему считаются гражданскими лицами, уточнил депутат.
6 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе создают территориальную оборону. В батальоны набирают тех, кто уже имеет боевой опыт и желание защищать область, но кто не годен к службе в войсках по состоянию здоровья или из-за возраста.
Позже Гладков объяснил, как попасть в тероборону. Для этого нужно обращаться к главам муниципальных образований.