Алексей Логвиненко вручил ключи от 34-х квартир детям-сиротам в Ростове

Все квартиры, полученные молодыми ростовчанами, полностью готовы к проживанию. В них сделан качественный ремонт. Осталось только завести мебель.

«Обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей - одна из наших приоритетных задач. Мы приобретаем новые благоустроенные квартиры в жилых районах с развитой социальной инфраструктурой», – подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в городе удается решать вопрос с обеспечением жильем детей-сирот и нуждающихся с 18-ти лет. С 2019 года квартиры получили 670 детей-сирот. В этом году число новоселов достигло 204 человека.

Получив ключи от новых квартир, молодые новоселы пришли в неописуемый восторг. Каждого захлестывала большая радость, эмоции переполняли. Все по достоинству оценили просторные и очень теплые квартиры.

Огромная благодарность городским властям, и лично Алексею Логвиненко, передал 20-летний Николай Грисюк.

«Нет никаких нареканий, все просто замечательно», - подчеркнул новосел.

А Катя Ключникова призналась, что уже выбирает мебель для своего нового жилья и мечтаем поскорее создавать уют в новой квартире.