Алексей Логвиненко вручил ключи от 34-х квартир детям-сиротам в Ростове

Современный жилой комплекс расположен в Ростове на улице Еременко. В этом районе хорошо развита инфраструктура для молодых людей. В наличии есть все необходимые магазины, спортивные центры. Удобная транспортная доступность. Работают семь детских садов и школа с бассейном. В стадии завершения строительных работ — еще две школы, детский сад и спорткомплекс с футбольным полем и залом единоборств. В ближайшей перспективе в новом микрорайоне появится и свой Дом культуры. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Все квартиры, полученные молодыми ростовчанами, полностью готовы к проживанию. В них сделан качественный ремонт. Осталось только завести мебель.
«Обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей - одна из наших приоритетных задач. Мы приобретаем новые благоустроенные квартиры в жилых районах с развитой социальной инфраструктурой», – подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, в городе удается решать вопрос с обеспечением жильем детей-сирот и нуждающихся с 18-ти лет. С 2019 года квартиры получили 670 детей-сирот. В этом году число новоселов достигло 204 человека.
Получив ключи от новых квартир, молодые новоселы пришли в неописуемый восторг. Каждого захлестывала большая радость, эмоции переполняли. Все по достоинству оценили просторные и очень теплые квартиры.
Огромная благодарность городским властям, и лично Алексею Логвиненко, передал 20-летний Николай Грисюк.
«Нет никаких нареканий, все просто замечательно», - подчеркнул новосел.
А Катя Ключникова призналась, что уже выбирает мебель для своего нового жилья и мечтаем поскорее создавать уют в новой квартире.