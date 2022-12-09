Администрация Белгородского района покупает внедорожник с круиз-контролем

Согласно документам госзакупки, на легковой автомобиль из бюджета Белгородского района готовы выделить 3 млн рублей. Транспортное средство должно быть не ранее 2022 года выпуска, с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Количество посадочных мест — пять. Цвет — все цвета, кроме красного, серебристого и белого.