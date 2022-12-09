Администрация Белгородского района покупает внедорожник с круиз-контролем

Согласно документам госзакупки, на легковой автомобиль из бюджета Белгородского района готовы выделить 3 млн рублей. Транспортное средство должно быть не ранее 2022 года выпуска, с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Количество посадочных мест — пять. Цвет — все цвета, кроме красного, серебристого и белого.
Материал салона внедорожника должен быть текстильным, а в комплектации - наличие кондиционера, круиз-контроля и климат-контроля. Также в машине должны быть усилитель рулевого управления, антиблокировочная система, боковые зеркала заднего вида с подогревом и датчики парковки (задние и передние).
Кроме этого, в транспортном средстве должен быть дополнительный отопитель салона, электроблокировка замков всех дверей, двойное уплотнение дверей задка, иммобилайзер и крепление для детских кресел.
Поставят товар на ул. Шершнёва, 1а в Белгороде в течение трёх дней с момента подписания контракта.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 14 декабря.