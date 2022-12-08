Жительницы Московской области могут пройти процедуру ЭКО бесплатно

Прежде всего женщине, претендующей на прохождение ЭКО по ОМС, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для предварительного обследования. Далее акушер-гинеколог при наличии показаний выдаёт направление и записывает на консультацию в перинатальный центр. Также нужна будет консультация областного репродуктолога. В лист ожидания пациентку вносит репродуктолог перинатального центра.