Жительницы Московской области могут пройти процедуру ЭКО бесплатно

Возможность предоставляется в рамках регионального проекта “Финансовая поддержка семей при рождении детей”, являющегося частью нацпроекта “Демография”.
Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что данную процедуру проводят по назначению врача. С начала текущего года услугой воспользовались примерно 5100 женщин, пишет newizv.ru.
Сообщается, что эта процедура в Московской области квотирована. Для получения детальных сведений и списка необходимых документов следует зайти в раздел “Информация” официального сайта регионального Министерства здравоохранения.
Прежде всего женщине, претендующей на прохождение ЭКО по ОМС, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для предварительного обследования. Далее акушер-гинеколог при наличии показаний выдаёт направление и записывает на консультацию в перинатальный центр. Также нужна будет консультация областного репродуктолога. В лист ожидания пациентку вносит репродуктолог перинатального центра.
Направление на ЭКО за счёт ОМС выдается только в медучреждение, участвующее в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология” и виду “ЭКО”.