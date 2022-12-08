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Жители обстреливаемого белгородского приграничья остались без хлеба

Сегодня, 12:46
Фото: 1MI
В обстреливаемые сёла не возят продукты. Соответствующие жалобы поступили из шебекинского Красного и белгородской Устинки.
Сюжет
СВО

Жители приграничных сёл в Белгородском районе и Шебекинском горокруге остаются без хлеба из-за обстрелов. В населённые пункты не возят продукты.

Белгородка обратилась к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Со слов женщины, жители жалуются, что в Красное не привозят хлеб. До этого туда отказались везти продукты, хотя люди в селе живут.

«Сегодня на территорию Красного не привезли хлеб. Три посёлка и два хутора остались без хлеба. Завтра доставки нет. Мало того, что отказываются возить продукты, так ещё и жители приграничья остаются без хлеба. Как найти выход?» — поинтересовалась женщина.

Как отметил Жданов, ситуация действительно непростая, но оставлять людей без продуктов не будут. По его словам, данный вопрос проработали дополнительно. Глава Шебекинского горокруга пообещал, что в местный магазин завезут хлеб — соответствующее поручение дано.

С похожей проблемой столкнулись жители села Устинка в Белгородском районе. Населённый пункт точно так же попадает под обстрелы. Магазин закрыт, а у части жителей нет возможности поехать за продуктами в другие посёлки. Об этом главе муниципалитета Владимиру Перцеву рассказала местная жительница.

Женщина предложила отправлять в село автолавку, с чем Перцев согласился. Вопрос он пообещал проработать. Такая же автолавка, к слову, будет ездить и в Красное.

Часть жителей села Красное под Белгородом остались без воды из-за обстрелов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Продукты#Общество#СВО#Красное#Устинка#Хлеб#Автолавка#Приграничье
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