Жители обстреливаемого белгородского приграничья остались без хлеба

«Сегодня на территорию Красного не привезли хлеб. Три посёлка и два хутора остались без хлеба. Завтра доставки нет. Мало того, что отказываются возить продукты, так ещё и жители приграничья остаются без хлеба. Как найти выход?» — поинтересовалась женщина.