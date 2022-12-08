Жители обстреливаемого белгородского приграничья остались без хлеба

Жители приграничных сёл в Белгородском районе и Шебекинском горокруге остаются без хлеба из-за обстрелов. В населённые пункты не возят продукты.
Белгородка обратилась к главе Шебекинского округа Владимиру Жданову. Со слов женщины, жители жалуются, что в Красное не привозят хлеб. До этого туда отказались везти продукты, хотя люди в селе живут.
«Сегодня на территорию Красного не привезли хлеб. Три посёлка и два хутора остались без хлеба. Завтра доставки нет. Мало того, что отказываются возить продукты, так ещё и жители приграничья остаются без хлеба. Как найти выход?» — поинтересовалась женщина.
Как отметил Жданов, ситуация действительно непростая, но оставлять людей без продуктов не будут. По его словам, данный вопрос проработали дополнительно. Глава Шебекинского горокруга пообещал, что в местный магазин завезут хлеб — соответствующее поручение дано.
С похожей проблемой столкнулись жители села Устинка в Белгородском районе. Населённый пункт точно так же попадает под обстрелы. Магазин закрыт, а у части жителей нет возможности поехать за продуктами в другие посёлки. Об этом главе муниципалитета Владимиру Перцеву рассказала местная жительница.
Женщина предложила отправлять в село автолавку, с чем Перцев согласился. Вопрос он пообещал проработать. Такая же автолавка, к слову, будет ездить и в Красное.