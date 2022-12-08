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Жители многоэтажки в Белгороде пытаются избавиться от странных кладовок в подъезде

Сегодня, 09:59
Фото: Надежда Шенцова / Bel.ru
Проживающие в доме по адресу Лермонтова, 9а белгородцы переживают из-за обустроенных в их подъездах подсобок. Вероятно, переживаний было бы меньше, если бы жильцы знали, что в них хранится.

В редакцию «Бел.Ру» с жалобой обратилась белгородка Надежда Шенцова. Женщина сообщила, что в её многоквартирном доме на всех этажах оборудовали кладовки, которые потом продали жильцам. Что в них хранится — тайна, ответ на которую знают единицы.

В последнее время часто происходят взрывы и пожары в МКД. Наш дом построен в 2011 году без соблюдения пожарной безопасности — и никому нет дела. На всех лестничных площадках построены кладовки, которые застройщик продал жильцам, что там хранится  — никто не знает. 
Надежда Шенцова

Собственники квартир переживают, что в условиях «жёлтого» уровня террористической опасности подобного рода сооружения должны либо охраняться, либо быть недоступными для посторонних — неизвестно, что рано или поздно может оказаться в тёмной каморке. 

Фото: Надежда Шенцова

Жители дома обращались к директору ООО «Стройтекс» Юрию Махортову, основному застройщику, с перечнем жалоб:

  1. Застройщик отделал пол термоопасной плиткой;
  2. Малярные работы были выполнены некачественно;
  3. Окна установлены не по нормативам, на них уже появилась плесень;
  4. Ступеньки и поручни для инвалидов в ужасном состоянии;
  5. Потолки на шести этажах дают течь и тоже страдают от плесени;
  6. В доме нет противопожарной сигнализации;
  7. Неорганизованный водоотвод подмывает фундамент дома;
  8. И, главное, — несанкционированные кладовки, о назначении и содержании которых никто не знает.

Аналогичное письмо было направлено в прокуратуру и в МЧС. Спасатели, в свою очередь, ответили следующее:

  1. Вынесено определение о возбуждении административного дела о нарушениях требований в области пожарной безопасности;
  2. Установлено лицо, использующее кладовую между третьим и четвёртым этажом. На него также завели административное дело.
  3. Совместно с ООО «КЭК Свой дом» ведётся работа по выявлению иных лиц, использующих подсобки.

Как «Бел.Ру» сообщили в госжилнадзоре, на лестничных клетках запрещено обустраивать подсобные помещения — уменьшение площади общего имущества возможно только с согласия всех собственников. В то же время у УК «Свой Дом» нет протокола, подтверждающего договор жильцов выделить отдельным жителям кладовые помещения. Сами кладовки же, согласно документами, не были предусмотрены планом строительства — их возвели самовольно.

Если установлено, что собственники помещения самостоятельно возвели кладовки  в местах общего пользования и не оформили такую установку надлежащим образом, то лицо, ответственное за содержание общего имущества в многоквартирном доме вправе потребовать демонтажа перегородки и приведении в исходное состояние общего имущества.

Таким образом, если собственник кладовки откажется демонтировать принадлежащее ему помещение, то УК и жильцы могут обратиться с этим требованием в суд.

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#Артем Черненко#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кладовки#Жилнадзор#МЧС#Пожарная опасность#Жалоба
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