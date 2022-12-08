Жители многоэтажки в Белгороде пытаются избавиться от странных кладовок в подъезде

В редакцию «Бел.Ру» с жалобой обратилась белгородка Надежда Шенцова. Женщина сообщила, что в её многоквартирном доме на всех этажах оборудовали кладовки, которые потом продали жильцам. Что в них хранится — тайна, ответ на которую знают единицы.
В последнее время часто происходят взрывы и пожары в МКД. Наш дом построен в 2011 году без соблюдения пожарной безопасности — и никому нет дела. На всех лестничных площадках построены кладовки, которые застройщик продал жильцам, что там хранится — никто не знает.
Надежда Шенцова
Собственники квартир переживают, что в условиях «жёлтого» уровня террористической опасности подобного рода сооружения должны либо охраняться, либо быть недоступными для посторонних — неизвестно, что рано или поздно может оказаться в тёмной каморке.
Жители дома обращались к директору ООО «Стройтекс» Юрию Махортову, основному застройщику, с перечнем жалоб:
Аналогичное письмо было направлено в прокуратуру и в МЧС. Спасатели, в свою очередь, ответили следующее:
Как «Бел.Ру» сообщили в госжилнадзоре, на лестничных клетках запрещено обустраивать подсобные помещения — уменьшение площади общего имущества возможно только с согласия всех собственников. В то же время у УК «Свой Дом» нет протокола, подтверждающего договор жильцов выделить отдельным жителям кладовые помещения. Сами кладовки же, согласно документами, не были предусмотрены планом строительства — их возвели самовольно.
Если установлено, что собственники помещения самостоятельно возвели кладовки в местах общего пользования и не оформили такую установку надлежащим образом, то лицо, ответственное за содержание общего имущества в многоквартирном доме вправе потребовать демонтажа перегородки и приведении в исходное состояние общего имущества.
Таким образом, если собственник кладовки откажется демонтировать принадлежащее ему помещение, то УК и жильцы могут обратиться с этим требованием в суд.