Жители многоэтажки в Белгороде пытаются избавиться от странных кладовок в подъезде

Как «Бел.Ру» сообщили в госжилнадзоре, на лестничных клетках запрещено обустраивать подсобные помещения — уменьшение площади общего имущества возможно только с согласия всех собственников. В то же время у УК «Свой Дом» нет протокола, подтверждающего договор жильцов выделить отдельным жителям кладовые помещения. Сами кладовки же, согласно документами, не были предусмотрены планом строительства — их возвели самовольно.