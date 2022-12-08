Юрий Клепиков представил Белгородскую область в составе Совета законодателей

Парламентарии обсудили вопросы комплексного патриотического воспитания. Свои доклады на эту тему представили председатели заксобраний Крыма и Севастополя. Кроме того, в рабочей повестке — вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы. На встрече также подвели итоги работы законодательных органов Республики Крыма и Севастополя по интеграции в правовую систему страны и обсудили дальнейшие планы Комиссии.