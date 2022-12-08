Юрий Клепиков представил Белгородскую область в составе Совета законодателей

Совет законодателей при Совете Федерации — это большая дискуссионная площадка, где у регионов есть возможность обменяться опытом, но главное — здесь рождаются единые подходы и согласованные позиции между федеральными и региональными органами власти.
спикер регионального парламента Юрий Клепиков
Повестка первого дня была посвящена заседаниям Комиссий Совета законодателей. Спикер Белгородской областной Думы принял участие в работе Комиссии по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации. В составе Комиссии произошли изменения — в него вошёл Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. Представитель Донецкой народной республики впервые принял участие в заседании Совета Законодателей РФ.
Парламентарии обсудили вопросы комплексного патриотического воспитания. Свои доклады на эту тему представили председатели заксобраний Крыма и Севастополя. Кроме того, в рабочей повестке — вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы. На встрече также подвели итоги работы законодательных органов Республики Крыма и Севастополя по интеграции в правовую систему страны и обсудили дальнейшие планы Комиссии.
Основные мероприятия прошли 8 декабря. В этот день состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Участники встречи обсудили значение военно-исторического наследия России как основы духовно-нравственного развития граждан страны, а также вопросы защиты трудовых прав мобилизованных граждан, их пенсионного обеспечения и доступности мер социальной поддержки для членов семей.
Само же заседание Совета Законодателей посвятили теме социально-экономического развития России и её регионов в условиях адаптации к новым вызовам. Работу Совета возглавил председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.