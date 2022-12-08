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Юрий Клепиков представил Белгородскую область в составе Совета законодателей

Сегодня, 14:23
Фото: Белгородская областная Дума
В Москве завершается трёхдневная программа работы Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. С 6 по 8 декабря парламентарии из разных регионов страны обсуждали актуальные вопросы совершенствования законодательства и социально-экономического развития России.
Совет законодателей при Совете Федерации — это большая дискуссионная площадка, где у регионов есть возможность обменяться опытом, но главное — здесь рождаются единые подходы и согласованные позиции между федеральными и региональными органами власти.
спикер регионального парламента Юрий Клепиков

Повестка первого дня была посвящена заседаниям Комиссий Совета законодателей. Спикер Белгородской областной Думы принял участие в работе Комиссии по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации. В составе Комиссии произошли изменения — в него вошёл Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. Представитель Донецкой народной республики впервые принял участие в заседании Совета Законодателей РФ.

Парламентарии обсудили вопросы комплексного патриотического воспитания. Свои доклады на эту тему представили председатели заксобраний Крыма и Севастополя. Кроме того, в рабочей повестке — вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы. На встрече также подвели итоги работы законодательных органов Республики Крыма и Севастополя по интеграции в правовую систему страны и обсудили дальнейшие планы Комиссии.

Фото: Белгородская областная Дума

Основные мероприятия прошли 8 декабря. В этот день состоялось заседание Президиума Совета законодателей РФ под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

Участники встречи обсудили значение военно-исторического наследия России как основы духовно-нравственного развития граждан страны, а также вопросы защиты трудовых прав мобилизованных граждан, их пенсионного обеспечения и доступности мер социальной поддержки для членов семей.

Само же заседание Совета Законодателей посвятили теме социально-экономического развития России и её регионов в условиях адаптации к новым вызовам. Работу Совета возглавил председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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