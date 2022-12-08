Вот и кончилось «Лето»: книга о геях-пионерах больше не продаётся в Белгороде

Также отметим, что в «Читай-Город» всё ещё можно купить менее известные, но такие же неоднозначные произведения. Например, роман Макса Фалька «Вдребезги», в котором описывается похожая «передружба-недолюбовь» двух молодых людей. На полках книгу найти нельзя, а чтобы её получить, нужно обратиться к консультанту за помощью.