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Вот и кончилось «Лето»: книга о геях-пионерах больше не продаётся в Белгороде

Сегодня, 13:22
Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Скандальный роман «Лето в пионерском галстуке» перестал продаваться в Белгороде

Скандально известный роман «Лето в пионерском галстуке» исчез с полок книжных магазинов Белгорода. Тем не менее, другие книги о нетрадиционных сексуальных отношениях всё ещё доступны для покупки.

Корреспондент «Бел.Ру» посетил магазин «Читай-Город» на улице 50-летия Белгородской области, 6 и выяснил, что книгу «Лето в пионерском галстуке» за авторством Елены Малисовой и Катерины Сильвановой сняли с продаж.

Сняли давно, как закон приняли. Больше не продаём.
Продавец-консультант

Роман повествует о 16-летнем школьнике Юре и 19-летнем вожатом Володе. В процессе подготовки спектакля молодые люди сначала начинают дружить, а позже между ними возникает романтическая привязанность. Книга была отпечатана тиражом в 200 тыс. копий и получила смешанные отзывы.

Напомним, что на днях президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Что касается «Лета в пионерском галстуке», то ранее летом Роскомнадзор не выявил проблем с продажей литературы, а на книге появилась маркировка «18+».

Также отметим, что в «Читай-Город» всё ещё можно купить менее известные, но такие же неоднозначные произведения. Например, роман Макса Фалька «Вдребезги», в котором описывается похожая «передружба-недолюбовь» двух молодых людей. На полках книгу найти нельзя, а чтобы её получить, нужно обратиться к консультанту за помощью.

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