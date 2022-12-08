Вот и кончилось «Лето»: книга о геях-пионерах больше не продаётся в Белгороде

Корреспондент «Бел.Ру» посетил магазин «Читай-Город» на улице 50-летия Белгородской области, 6 и выяснил, что книгу «Лето в пионерском галстуке» за авторством Елены Малисовой и Катерины Сильвановой сняли с продаж.
Сняли давно, как закон приняли. Больше не продаём.
Продавец-консультант
Роман повествует о 16-летнем школьнике Юре и 19-летнем вожатом Володе. В процессе подготовки спектакля молодые люди сначала начинают дружить, а позже между ними возникает романтическая привязанность. Книга была отпечатана тиражом в 200 тыс. копий и получила смешанные отзывы.
Напомним, что на днях президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Что касается «Лета в пионерском галстуке», то ранее летом Роскомнадзор не выявил проблем с продажей литературы, а на книге появилась маркировка «18+».
Также отметим, что в «Читай-Город» всё ещё можно купить менее известные, но такие же неоднозначные произведения. Например, роман Макса Фалька «Вдребезги», в котором описывается похожая «передружба-недолюбовь» двух молодых людей. На полках книгу найти нельзя, а чтобы её получить, нужно обратиться к консультанту за помощью.