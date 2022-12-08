Волонтеры присоединились к субботникам РЭО

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, в России за три года была создана и продолжает развиваться целая новая отрасль. По его словам, она получает государственную поддержку, в то время как за рубежом зеленая повестка перестала быть актуальной с приходом перемен, передает rostovgazeta.ru.
В рамках акции в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, республиках Удмуртия и Якутия пройдут лекции и мастер-классы по сортировке отходов. Их проведут активисты-экологи. Они также расскажут об экологичном образе жизни и о том, как вторсырье может быть использовано в современной архитектуре.
В Липецкой области будут организованы мероприятия по высадке деревьев в парках и детских садах, а также пройдет плоггинг-забег. В Вологодской области также пройдут традиционные осенние озеленительные мероприятия. В Свердловской области и в Республике Крым волонтеры проведут мероприятия по сбору макулатуры.
О важности экопросвещения и формирования новой культуры потребления в молодежной среде заявил глава PR-департамента Дмитрий Бойко. По его мнению, эковолонтерство играет огромную роль в этой работе.
«До конца 2022-го года у нас стоит задача объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны», - отметил Бойко.
Он рассказал, что молодых людей в разных регионах познакомят с современной системой обращения с ТКО и проведут для них экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами.
Акция, поддержанная ОНФ, была инициирована волонтерами-экологами. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".