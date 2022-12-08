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В Старом Осколе сорвали сроки капремонта в жилых домах

Сегодня, 06:44
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
В Старом Осколе сорвал сроки капремонта в бывших общежитиях
Две многоэтажки, расположенных в юго-западной части Старого Оскола, должны были отремонтировать к концу осени. По контрактам сроки сдачи домов в микрорайонах Интернациональный и Молодогвардеец- 30 ноября. Но работы строители затянули.

Об этом они рассказали губернатору Вячеславу Гладкову, который побывал на объектах 7 декабря.

Многоквартирные дома ранее имели статус общежитий. В микрорайоне Интернациональный, 27  помещение построили полвека назад. В 130 квартирах  проживает 198 человек. Объем финансирования на ремонт  — 65 млн 236 тыс. руб.
По просьбе жильцов внутри дома переделают душевые комнаты и аварийные двери.
Жилая многоэтажка в соседнем микрорайоне,  Молодогвардеец, 1, чуть помоложе. Ее возвели в 1977 году.  В 361 квартире  живет  579 человек. На ремонт выделили чуть больше 115 млн рублей.

По этому адресу нареканий больше. Люди жалуются на неотапливаемые помещения общего назначения, плесень в помещении от сырости. Губернатор поручил заместителям  устранить замечания  к своему следующему визиту на объекты.

Оба дома капитально ремонтируют уже больше полугода. За это время обновили кровлю, фасад, коммуникации. Сейчас ведётся внутренняя отделка помещений.
Напомним, в Белгородской  области  в текущем году  запланирован ремонт 26 домов, которые ранее были общежитиями. На эти цели выделен  миллиард рублей из областной казны. 

В Старом Осколе сорвал сроки капремонта в бывших общежитияхВ Старом Осколе сорвал сроки капремонта в бывших общежитиях
В Старом Осколе сорвал сроки капремонта в бывших общежитиях
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
В Белгородской области сорвали сроки выполнения капремонта ветряной мельницы
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#Татьяна Панарина#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Бывшие общежития#Капитальный ремонт#Срыв сроков капремонта
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