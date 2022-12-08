В Старом Осколе сорвали сроки капремонта в жилых домах

Об этом они рассказали губернатору Вячеславу Гладкову, который побывал на объектах 7 декабря.
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Многоквартирные дома ранее имели статус общежитий. В микрорайоне Интернациональный, 27 помещение построили полвека назад. В 130 квартирах проживает 198 человек. Объем финансирования на ремонт — 65 млн 236 тыс. руб.
По просьбе жильцов внутри дома переделают душевые комнаты и аварийные двери.
Жилая многоэтажка в соседнем микрорайоне, Молодогвардеец, 1, чуть помоложе. Ее возвели в 1977 году. В 361 квартире живет 579 человек. На ремонт выделили чуть больше 115 млн рублей.
По этому адресу нареканий больше. Люди жалуются на неотапливаемые помещения общего назначения, плесень в помещении от сырости. Губернатор поручил заместителям устранить замечания к своему следующему визиту на объекты.
Оба дома капитально ремонтируют уже больше полугода. За это время обновили кровлю, фасад, коммуникации. Сейчас ведётся внутренняя отделка помещений.
Напомним, в Белгородской области в текущем году запланирован ремонт 26 домов, которые ранее были общежитиями. На эти цели выделен миллиард рублей из областной казны.