В Белгородской области с начала года жертвами преступлений стали более 100 человек

С января по октябрь в Белгородской области жертвами преступлений стали 107 человек. В статистику не вошли погибшие в результате аварий. Для сравнения: за 2021 год в регионе зарегистрировали 158 жертв преступлений, пишет издание.
Тяжкий вред здоровью в этом году в результате преступлений получили 104 человека. В этом случае тоже можно говорить об уменьшении: в 2021 году пострадавших было 277.
Вместе с тем в регионе не раскрыто более 1,6 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (+14% за год).
Всего за десять месяцев в Белгородской области зарегистрировали 12,3 тысячи преступлений, когда в 2021 году — более 14 тысяч, а в 2020 — 14,3 тысячи дел.