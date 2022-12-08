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В Белгородской области с начала года жертвами преступлений стали более 100 человек

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
За десять месяцев в регионе зарегистрировали 107 жертв преступлений (без учёта погибших в ДТП), сообщает «Фонарь» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД. В сравнении с прошлым годом показатель уменьшился.

С января по октябрь в Белгородской области жертвами преступлений стали 107 человек. В статистику не вошли погибшие в результате аварий. Для сравнения: за 2021 год в регионе зарегистрировали 158 жертв преступлений, пишет издание.

Тяжкий вред здоровью в этом году в результате преступлений получили 104 человека. В этом случае тоже можно говорить об уменьшении: в 2021 году пострадавших было 277.

Вместе с тем в регионе не раскрыто более 1,6 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (+14% за год).

Всего за десять месяцев в Белгородской области зарегистрировали 12,3 тысячи преступлений, когда в 2021 году — более 14 тысяч, а в 2020 — 14,3 тысячи дел.

В Белгородской области с начала года зафиксировали 184 коррупционных преступления
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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Преступления#Жертвы#Раскрываемость
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