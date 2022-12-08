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В Белгородской области 75% льготников получают лекарства на дом

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
В регионе реализуется проект по доставке препаратов льготным категориям населения. Особенно в этом преуспели в Яковлевском горокруге, Ровеньском и Красненском районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе 75% льготников получают лекарства на дом. Соответствующий проект в Белгородской области запустили в 2021 году. Регион был первым в стране, кто реализовал эту инициативу.

Мне кажется, достаточно удобная процедура, когда выписывается рецепт и в течение пяти дней лекарство приносится на дом. Было очень много нареканий. На сегодняшний день 75% льготников получают лекарственные препараты с доставкой на дом.
Вячеслав Гладков

В некоторых муниципалитетах особенно преуспели: в Яковлевском горокруге, Ровеньском и Красненском районах. Там, по словам губернатора, доставкой препаратов на дом обеспечены уже 90% льготников.

Видим, что это очень востребовано, особенно в сельских районах, там, где большое количество сёл, хуторов, и эта услуга максимально востребована. Постараемся и дальше улучшать эту работу.
Вячеслав Гладков

Напомним, что первыми, кто начал получать доставку лекарственных препаратов на дом, стали льготники из Старооскольского горокруга и Ивнянского района.

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#София Чугай#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Льготники#Лекарства#Доставка на дом
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