В Белгородской области 75% льготников получают лекарства на дом

В регионе 75% льготников получают лекарства на дом. Соответствующий проект в Белгородской области запустили в 2021 году. Регион был первым в стране, кто реализовал эту инициативу.
Мне кажется, достаточно удобная процедура, когда выписывается рецепт и в течение пяти дней лекарство приносится на дом. Было очень много нареканий. На сегодняшний день 75% льготников получают лекарственные препараты с доставкой на дом.
Вячеслав Гладков
В некоторых муниципалитетах особенно преуспели: в Яковлевском горокруге, Ровеньском и Красненском районах. Там, по словам губернатора, доставкой препаратов на дом обеспечены уже 90% льготников.
Видим, что это очень востребовано, особенно в сельских районах, там, где большое количество сёл, хуторов, и эта услуга максимально востребована. Постараемся и дальше улучшать эту работу.
Вячеслав Гладков
Напомним, что первыми, кто начал получать доставку лекарственных препаратов на дом, стали льготники из Старооскольского горокруга и Ивнянского района.