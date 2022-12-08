В Белгородском районе со следующей недели начнут выдавать сухпайки за декабрь

В вечернем прямом эфире жительница поинтересовалась у главы Белгородского района Владимира Перцева, почему жители Гостищево и Северного ещё не получили сухпайки за декабрь, хотя в Белгороде уже активно их выдают?
Глава района успокоил женщину и сообщил, что сухпайки за первый месяц зимы начнут выдавать с 12 декабря.
До пятницы будут выданы пайки за ноябрь месяц, а уже с понедельника мы начнём выдавать за декабрь. Прошу отнестись с пониманием, «Фабрика социального питания» выдаёт почти 20 тысяч сухпайков. Но продукты выдадут всем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что сухпайки выдают тем школьникам, которые из-за неспокойной оперативной обстановки вынуждены обучаться дистанционно. Ранее продукты выдавали ученикам только льготной категории, теперь это также касается школьников нельготной категории. Обучение из дома продлили до 24 марта.