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В Белгородском районе со следующей недели начнут выдавать сухпайки за декабрь

Сегодня, 16:38
Фото: 1MI
Сухпайки
Сухпайки за ноябрь должны выдать всем школьникам района до 9 ноября, сообщил в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев.

В вечернем прямом эфире жительница поинтересовалась у главы Белгородского района Владимира Перцева, почему жители Гостищево и Северного ещё не получили сухпайки за декабрь, хотя в Белгороде уже активно их выдают?

Глава района успокоил женщину и сообщил, что сухпайки за первый месяц зимы начнут выдавать с 12 декабря.

До пятницы будут выданы пайки за ноябрь месяц, а уже с понедельника мы начнём выдавать за декабрь. Прошу отнестись с пониманием, «Фабрика социального питания» выдаёт почти 20 тысяч сухпайков. Но продукты выдадут всем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что сухпайки выдают тем школьникам, которые из-за неспокойной оперативной обстановки вынуждены обучаться дистанционно. Ранее продукты выдавали ученикам только льготной категории, теперь это также касается школьников нельготной категории. Обучение из дома продлили до 24 марта.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородские школьники#Белгородский район#Владимир перцев#Сухпайки
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