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В белгородском минобре объяснили порядок вручения новогодних подарков детям

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Сладости получат ученики начальных классов. Помимо этого, на подарки могут рассчитывать дошкольники и старшеклассники, но при некоторых условиях. Подробностями поделился министр образования региона Андрей Милёхин.

С приближением Нового года белгородцы всё чаще интересуются, кто получит детские сладкие подарки в этом году. Жителям регион ответил замгубернатора — министр образования региона Андрей Милёхин.

По его словам, новогодние подарки от области получат школьники 1–4-х классов. Ученики 1–11-х классов могут рассчитывать на губернаторские подарки, если достигли особых успехов в учёбе, спорте, творчестве, научно-исследовательской деятельности. Детсадовцам вручат сладости от муниципалитетов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за выдачей подарков детям проследят главы районов и горокругов.

Всем детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки
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#София Чугай#Общество#Новый год#Белгородская область#Андрей Милёхин#Сладкие подарки#Дети#Школьники#Детсад#Губернаторские подарки
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