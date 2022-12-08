В белгородском минобре объяснили порядок вручения новогодних подарков детям

С приближением Нового года белгородцы всё чаще интересуются, кто получит детские сладкие подарки в этом году. Жителям регион ответил замгубернатора — министр образования региона Андрей Милёхин.
По его словам, новогодние подарки от области получат школьники 1–4-х классов. Ученики 1–11-х классов могут рассчитывать на губернаторские подарки, если достигли особых успехов в учёбе, спорте, творчестве, научно-исследовательской деятельности. Детсадовцам вручат сладости от муниципалитетов.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что за выдачей подарков детям проследят главы районов и горокругов.