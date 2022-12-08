В аварийном доме в Белгороде из вентиляции падают трупы голубей

К губернатору Вячеславу Гладкову обратились жители дома на Михайловском шоссе, 16. Белгородцы жалуются не невыносимые условия. «Плиты перекрытия скоро упадут нам на голову, течёт 24/7», — пишет женщина.
Белгородцы интересуются, когда будет окончательное решение по дому. Ранее его признали аварийным, но проблемы остались.
У жильцов нет возможности снимать квартиру и ждать, когда же администрация соизволит обратить на нас внимание! И жить в таких условиях нет больше сил! В душе из вентиляции падают трупы голубей. Это просто какой-то кошмар. Мы и наши дети дышим плесенью.
жалоба белгородки
О трёхэтажном доме на Михайловском шоссе, 16 заговорили ещё в 2019 году. Белгородцы уже тогда жаловались, что в здании протекала кровля, деформировались и трескались стены.
Построили дом в 1961 году. По словам белгородцев, с тех пор здание капитально ни разу не ремонтировали. Жители через суд добивались, чтобы их дом признали аварийным. В 2021 году мэрия всё-таки согласилась, что задние подлежит сносу.
Напомним, что региональные власти ранее приобрели две квартиры для жителей аварийного дома улицы Нагорной, 36.