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В аварийном доме в Белгороде из вентиляции падают трупы голубей

Сегодня, 10:09
Фото: Дианочка Самовик в ВК
Жалобой поделились жители дома на Михайловском шоссе, 16. Ранее его признали аварийным и обещали снести, но людей до сих пор не расселили. Белгородцы говорят, что им приходится жить в невыносимых условиях.

К губернатору Вячеславу Гладкову обратились жители дома на Михайловском шоссе, 16. Белгородцы жалуются не невыносимые условия. «Плиты перекрытия скоро упадут нам на голову, течёт 24/7», — пишет женщина.

Белгородцы интересуются, когда будет окончательное решение по дому. Ранее его признали аварийным, но проблемы остались.

У жильцов нет возможности снимать квартиру и ждать, когда же администрация соизволит обратить на нас внимание! И жить в таких условиях нет больше сил! В душе из вентиляции падают трупы голубей. Это просто какой-то кошмар. Мы и наши дети дышим плесенью.
жалоба белгородки

О трёхэтажном доме на Михайловском шоссе, 16 заговорили ещё в 2019 году. Белгородцы уже тогда жаловались, что в здании протекала кровля, деформировались и трескались стены.

Построили дом в 1961 году. По словам белгородцев, с тех пор здание капитально ни разу не ремонтировали. Жители через суд добивались, чтобы их дом признали аварийным. В 2021 году мэрия всё-таки согласилась, что задние подлежит сносу.

Напомним, что региональные власти ранее приобрели две квартиры для жителей аварийного дома улицы Нагорной, 36.

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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Аварийный дом#Общежитие#Расселение#Голуби
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