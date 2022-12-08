В Белгороде и двух районах утром было громко

Утром 8 декабря громко было в Белгороде, Белгородском районе. В этот раз, по словам очевидцев, звуки были немного другими, больше похожими на раскаты.
Официальных комментариев по ситуации не было. О последствиях на земле данных тоже пока нет.
По предварительной версии, сработала система ПВО. Добавим, что о громких звуках в Сети сообщили и жители Яковлевского горокруга.
Напомним, что накануне поздно вечером система ПВО сработала над Кулешовкой в Красногвардейском районе. Обошлось без пострадавших, но задело ЛЭП.