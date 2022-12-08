Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде и двух районах утром было громко

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Громко было в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском горокруге. О последствиях на земле пока не сообщалось.
Сюжет
СВО

Утром 8 декабря громко было в Белгороде, Белгородском районе.  В этот раз, по словам очевидцев, звуки были немного другими, больше похожими на раскаты.

Официальных комментариев по ситуации не было. О последствиях на земле данных тоже пока нет.

По предварительной версии, сработала система ПВО. Добавим, что о громких звуках в Сети сообщили и жители Яковлевского горокруга.

Напомним, что накануне поздно вечером система ПВО сработала над Кулешовкой в Красногвардейском районе. Обошлось без пострадавших, но задело ЛЭП. 

Над Белгородской областью сбили украинские ракеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом вновь было громкоПод Белгородом слышны громкие звукиБелгородцы с утра слышат громкие звуки работы военных
#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгород#Белгородский район#Громкие звуки#Пво
Подпишитесь
Губернатор Гладков рассказал подробности обстрела ВСУ под Белгородом
Сегодня, 07:50
Жители многоэтажки в Белгороде пытаются избавиться от странных кладовок в подъезде
Сегодня, 09:59
Под Белгородом после громких звуков начался сильный пожар
Сегодня, 07:00
Как в Белгородской области формируют списки детей на новогоднюю поездку в Москву
Сегодня, 08:03
«Нервы сдали»: белгородские родители недовольны переходом на систему «Моя школа»
Сегодня, 08:50
Без «тусы», но с гостиницей и ТРК: как будут исправлять «позор в центре Белгорода»
Сегодня, 07:59