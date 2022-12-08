Троих молодых белгородцев осудили за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев

Троих молодых белгородцев осудили за семь эпизодов преступлений, в числе которых реабилитация нацизма, побои, незаконное изготовление оружия, призывы к экстремистской деятельности, оправдание терроризма и вовлечение в это несовершеннолетних.
В августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района писал комментарии с призывами к экстремизму и возбуждению межнациональной розни. В сентябре того же года он оставлял в группе, посвящённой Второй мировой войне, сообщения, оправдывающие нацизм.
В августе 2020 года молодой человек создал в Сети экстремистское сообщество и втянул в это 16-летнего брата, а также других людей. Осенью 2020 года комментарии с призывами уже начал писать подросток. В феврале и марте 2021 года третий обвиняемый публиковал сообщения с оправданием терроризма.
Помимо этого, фигуранты дела неоднократно били иностранцев, проживающих на территории региона.
Молодых людей осудили и приговорили к различным срокам в колонии — от трёх до 12 лет.
Подробности истории — в расширенном материале на «Бел.Ру».