Троих молодых белгородцев осудили за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев

В августе 2020 года молодой человек создал в Сети экстремистское сообщество и втянул в это 16-летнего брата, а также других людей. Осенью 2020 года комментарии с призывами уже начал писать подросток. В феврале и марте 2021 года третий обвиняемый публиковал сообщения с оправданием терроризма.