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Троих молодых белгородцев осудили за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI
21-летний парень втянул в экстремистскую деятельность своего 16-летнего брата и ещё одного молодого человека. Их обвиняли в семи эпизодах преступлений, сообщили в СУ СК по региону.
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Суд

Троих молодых белгородцев осудили за семь эпизодов преступлений, в числе которых реабилитация нацизма, побои, незаконное изготовление оружия, призывы к экстремистской деятельности, оправдание терроризма и вовлечение в это несовершеннолетних.

В августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района писал комментарии с призывами к экстремизму и возбуждению межнациональной розни. В сентябре того же года он оставлял в группе, посвящённой Второй мировой войне, сообщения, оправдывающие нацизм.

В августе 2020 года молодой человек создал в Сети экстремистское сообщество и втянул в это 16-летнего брата, а также других людей. Осенью 2020 года комментарии с призывами уже начал писать подросток. В феврале и марте 2021 года третий обвиняемый публиковал сообщения с оправданием терроризма.

Помимо этого, фигуранты дела неоднократно били иностранцев, проживающих на территории региона.

Молодых людей осудили и приговорили к различным срокам в колонии — от трёх до 12 лет.

Подробности истории — в расширенном материале на «Бел.Ру».

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#Наталья Корявых#Суд#Белгородская область#Следственный комитет#Экстремизм#Терроризм#Происшествия#Уголовное дело
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