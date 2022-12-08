Три пряника и сок: белгородцы жалуются на состав сухпайков в приграничье

По словам Бондарева, в Головчинской СОШ с 16 по 30 ноября были выданы продуктовые наборы на сумму 1293,93 рубля. В ассортименте — чай, сливочное масло, сыр, макароны, консервированная кукуруза и бананы. За период с 1 по 15 декабря детям выдадут масло, томатную пасту, крупу пшеничную, сахар, пшено, лимоны, мандарины, перловку, рыбные консервы на аналогичную сумму.