Три пряника и сок: белгородцы жалуются на состав сухпайков в приграничье

Белгородцы жалуются на ситуацию с сухпайками в муниципалитетах. Жители региона интересуются, почему для разных районов предусмотрен разный набор продуктов.
Жительница села Пристень Ровеньского района показала, что её многодетной семье выдали паёк из двух маленьких соков и трёх пряников.
В Головчинской школе детям выдали по килограмму пшена, сечки и «какого-то зерна», банку томатной пасты. Женщине ответил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Чиновник объяснил, что стоимость набора сухпайка на одного ребёнка в день составляет 117,63 рубля. Наборы школы формируют самостоятельно.
По словам Бондарева, в Головчинской СОШ с 16 по 30 ноября были выданы продуктовые наборы на сумму 1293,93 рубля. В ассортименте — чай, сливочное масло, сыр, макароны, консервированная кукуруза и бананы. За период с 1 по 15 декабря детям выдадут масло, томатную пасту, крупу пшеничную, сахар, пшено, лимоны, мандарины, перловку, рыбные консервы на аналогичную сумму.
К чиновнику после разъяснений обратились ещё две женщины, которые потребовали сравнить грайворонские и белгородские сухпайки. «Рис, гречка, мука, сахар, макароны, кукуруза, молоко, сок, подсолнечное масло, тушёнка, сгущёнка, печенье, яблоки. Вы сечку едите, интересно? В одной области живём», — написала одна из комментаторов.
Ранее сообщалось, что сухпайки начнут раздавать не только белгородским школьникам, но и студентам колледжей. Продуктовые наборы они будут получать вплоть до окончания дистанционного обучения. Его в регионе продлили до 24 марта 2023 года.