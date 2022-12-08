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Совладелец ДСК в Белгороде избавился от своей строительной компании

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
Речь идёт о фирме «Белплекс монолитстрой». Предприятие больше не является собственностью Максима Егорова, которому принадлежит 44,67% уставного капитала компании ДСК.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 6 декабря новым владельцем фирмы «Белплекс монолитстрой» стал Андрей Аткин. Ранее предприятие принадлежало совладельцу ДСК Максиму Егорову.

«Белплекс монолитстрой» работает в Белгороде с 2014 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Александр Городов. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 35 тысяч рублей.

Что касается Андрея Аткина, ранее он был генеральным директором частного охранного предприятия «Элита» из Ивни. В настоящее время компания находится в стадии ликвидации вследствие банкротства.

Максим Егоров по-прежнему остаётся совладельцем фирмы ДСК. Ему принадлежит 44,67% УК. Также доли принадлежат Юрию Парамонову (33,09%) и Наталье Гузий (22,23%). По итогам 2021 года чистая прибыль ДСК превысила 16,3 млн рублей.

 

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Белгород#Дск#Продажа#Компания#Максим Егоров
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