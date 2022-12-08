Сколько студентов колледжей и техникумов в Белгородской области получат сухпайки?

В пресс-службе правительства области рассказали, что 20 из 33 техникумов и колледжей региона сейчас находятся на дистанционном обучении. В них обучается 14 498 студентов — им и будут выдавать сухие пайки.
Посмотреть даты выдачи сухпайков за ноябрь и декабрь можно на сайтах образовательных учреждений. «Фабрика социального питания» планирует выдавать сухие пайки студентам с 12 по 23 декабря. В других населённых пунктах выдавать сухпайки планируется с 13 по 26 декабря.
Здесь системный подход такой же: стоимость завтрака, который студенты получали ежедневно, и стоимость обеда. Если родители ещё не знают о выдаче сухих пайков, то в первую очередь нужно обращаться к руководителю вашего образовательного учреждения.
Андрей Мухартов, первый замминистра образования Белгородской области
Напомним, что сухпайки также получают школьники региона, обучающиеся на дистанционном обучении. Выдавать продукты планируется до 24 марта 2023 года.