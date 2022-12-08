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«Салют» в небе и пожар: белгородцев снова запугивают фейками

Сегодня, 08:40
Фото: «Война с фейками. Белгород»

В Сети публикуют фейк о якобы сильном пожаре под Белгородом

В Сети публикуют видео с пожаром, который якобы произошёл в Шебекинском горокруге. На самом деле взрыв и возгорание произошли в Авдеевке, пишет телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».
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СВО

В интернете распространяют видео с «салютом» в небе и пожаром, который якобы произошёл в Шебекинском горокруге. На самом деле это кадры из Авдеевки в ДНР. Возгорание началось после обстрела прифронтового населённого пункта.

Украинская сторона пытается выдать видео, на котором сложно определить местность, за территорию Белгородской области. Таким образом запугивают местных жителей.

Как уточнили авторы канала, подобных фактов в Шебекинском горокруге не регистрировалось. Белгородцев в очередной раз попросили доверять только официальным источникам информации.

Видео: «Война с фейками. Белгород»

В соцсетях распространяется фейк о большем количестве погибших при обстреле Шебекино
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