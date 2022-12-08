«Салют» в небе и пожар: белгородцев снова запугивают фейками

В интернете распространяют видео с «салютом» в небе и пожаром, который якобы произошёл в Шебекинском горокруге. На самом деле это кадры из Авдеевки в ДНР. Возгорание началось после обстрела прифронтового населённого пункта.
Украинская сторона пытается выдать видео, на котором сложно определить местность, за территорию Белгородской области. Таким образом запугивают местных жителей.
Как уточнили авторы канала, подобных фактов в Шебекинском горокруге не регистрировалось. Белгородцев в очередной раз попросили доверять только официальным источникам информации.
Видео: «Война с фейками. Белгород»