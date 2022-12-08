Родители погибшего в ходе СВО белгородца рассказали о своей гордости за сына

Александр Ананичев, командир батальона, погиб в 31 год в ходе спецоперации на Украине. Его подразделение проводило разведку боем. В июне военнослужащий получил звание майора, а 11 июля погиб под Изюмом.
У белгородца остались жена и двое детей – двухлетняя и пятилетняя дочки. Сейчас они живут в общежитии в Подмосковье, но им обещали помочь с приобретением жилья.
Отец Михаил Афанасьевич занимается своей пасекой и разводит кур, а Татьяна Михайловна работает учительницей математики в сельской школе. Его родители скучают, но в то же время гордятся своим сыном. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал об этом в своих соцсетях.
Как и любые родители они сильно переживают - ничто не вернет им сына. Но они им гордятся, гордятся не за звания и награды, а за то, как к нему относились подчиненные: они называли его «наш Михалыч».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Александру Ананичеву посмертно присвоили звание Героя РФ, а школа в его родном селе Новая Безгинка теперь носит его имя.