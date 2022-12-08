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Родители погибшего в ходе СВО белгородца рассказали о своей гордости за сына

Сегодня, 05:33
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Фотографии Александра Ананичева.
Родители гордятся тем, как к их сыну относились его сослуживцы, как с уважением называли его «наш Михалыч», рассказал в соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

Александр Ананичев, командир батальона, погиб в 31 год в ходе спецоперации на Украине. Его подразделение проводило разведку боем. В июне военнослужащий получил звание майора, а 11 июля погиб под Изюмом.

У белгородца остались жена и двое детей – двухлетняя и пятилетняя дочки. Сейчас они живут в общежитии в Подмосковье, но им обещали помочь с приобретением жилья.

Отец Михаил Афанасьевич занимается своей пасекой и разводит кур, а Татьяна Михайловна работает учительницей математики в сельской школе. Его родители скучают, но в то же время гордятся своим сыном. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал об этом в своих соцсетях.

Как и любые родители они сильно переживают - ничто не вернет им сына. Но они им гордятся, гордятся не за звания и награды, а за то, как к нему относились подчиненные: они называли его «наш Михалыч».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Александру Ананичеву посмертно присвоили звание Героя РФ, а школа в его родном селе Новая Безгинка теперь носит его имя.

Фотографии Александра Ананичева.Фотографии Александра Ананичева.
Фотографии Александра Ананичева.Фотографии Александра Ананичева.
Мать Александра Ананичева.Мать Александра Ананичева.
Фотографии Александра Ананичева.Фотографии Александра Ананичева.
Фотографии Александра Ананичева.
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вдове погибшего в СВО белгородца приходится жить в общежитии с малолетними детьми
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