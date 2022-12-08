Родители погибшего в ходе СВО белгородца рассказали о своей гордости за сына

Отец Михаил Афанасьевич занимается своей пасекой и разводит кур, а Татьяна Михайловна работает учительницей математики в сельской школе. Его родители скучают, но в то же время гордятся своим сыном. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал об этом в своих соцсетях.