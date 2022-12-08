Программа Металлоинвеста признана лучшей на конкурсе корпоративных проектов

В прошлом году благодаря программе «ВМЕСТЕ!» в Белгородской, Курской и Оренбургской областях были реконструированы и построены 22 социальных объекта и 16 спортивных учреждений, оказана поддержка 15 образовательным учреждениям, отремонтированы и оснащены новым оборудованием 12 медучреждений. В реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса Металлоинвеста.