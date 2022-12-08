Программа Металлоинвеста признана лучшей на конкурсе корпоративных проектов

В рамках программы в 2021 году было реализовано более 450 проектов, число участников и благополучателей составило 116 тыс. человек. На эти цели Компания направила более 5,6 млрд рублей.
Реализуемые при поддержке Металлоинвеста проекты дают конкретные результаты – решают актуальные социальные задачи, содействуют повышению доступности качественного образования и медицины, развитию спорта, волонтерства и активного гражданского общества, создают комфортные условия для жизни и работы в регионах.
В прошлом году благодаря программе «ВМЕСТЕ!» в Белгородской, Курской и Оренбургской областях были реконструированы и построены 22 социальных объекта и 16 спортивных учреждений, оказана поддержка 15 образовательным учреждениям, отремонтированы и оснащены новым оборудованием 12 медучреждений. В реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса Металлоинвеста.
Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на ежегодной основе. Конкурс создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
В этом году заявки на конкурс подали 95 российских компаний из различных отраслей экономики. Эксперты и члены жюри определили победителей в восьми номинациях из 145 проектов, представленных на конкурс.