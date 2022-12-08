Подросток из Старого Оскола готовил террористический акт в школе

Изучив всю доступную в интернете информацию, подросток решил устроить теракт в одной из школ Старого Оскола: написал сценарий нападения, искал оружие и пытался подговорить к участию двух своих одноклассников. Исполнить задуманное белгородец планировал в сентябре 2022 года.