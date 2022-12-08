Подросток из Старого Оскола готовил террористический акт в школе

Следователи Белгородской области выяснили, что 15-летний житель Старого Оскола с сентября 2021 года интересовался запрещённым в России движением «Колумбайн»* - вооружёнными атаками на школы и другие учебные заведения. Такую информацию опубликовала пресс-служба следственного комитета по Белгородской области.
Изучив всю доступную в интернете информацию, подросток решил устроить теракт в одной из школ Старого Оскола: написал сценарий нападения, искал оружие и пытался подговорить к участию двух своих одноклассников. Исполнить задуманное белгородец планировал в сентябре 2022 года.
Однако допустил ошибку и сообщил о своих планах подруге из 11 класса. Девушка в свою очередь рассказала однокласснику, а потом о намерениях стало известно и завучу школы.
Сотрудники ФСБ и УМВД по Белгородской области успели вовремя задержать подростка. На парня уже завели уголовное дело за подготовку к террористическому акту, теперь его ждёт суд.
*Террористическая организация, запрещённая в России.