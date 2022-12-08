Почему выгодно размещать рекламу на радио в Курске

В Курске вещают более 15 радиостанций, в числе которых есть федеральные сети и местные радио. Реклама на радио имеет высокие охваты, после телевизионной является второй по показателям привлечения аудитории. Конечно, транслирование на большую аудиторию — ещё не залог успешной рекламной кампании, но большой выбор радиостанций в Курске позволяет «таргетировать» рекламу под целевую аудиторию. Так вы можете увеличить эффективность рекламной кампании, транслируя рекламное сообщения более точечно, попадая в «свою» аудиторию.