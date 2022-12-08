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Почему выгодно размещать рекламу на радио в Курске

Сегодня, 07:44
Фото: ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ»
Курск — город областного значения в РФ. В городе развивается малый и средний бизнес, вместе с программами по поддержке предпринимателей. Если у вас есть бизнес в Белгороде, то Курск может стать отличной территорией для расширения на новый рынок. Эффективный способ продвижения — реклама на радио.

В Курске вещают более 15 радиостанций, в числе которых есть федеральные сети и местные радио. Реклама на радио имеет высокие охваты, после телевизионной является второй по показателям привлечения аудитории. Конечно, транслирование на большую аудиторию — ещё не залог успешной рекламной кампании, но большой выбор радиостанций в Курске позволяет «таргетировать» рекламу под целевую аудиторию. Так вы можете увеличить эффективность рекламной кампании, транслируя рекламное сообщения более точечно, попадая в «свою» аудиторию.

На размещении рекламы на радио в Курске специализируется Группа компаний «Реклама Онлайн». Ознакомиться подробнее с особенностями рекламирования на радио, а также узнать расценки на размещение в Курске вы можете по ссылке: https://www.reklama-online.ru/kursk/reklama-radio/

Компания поможет подобрать радиостанции, разработать концепцию аудиоролика, договориться с партнёрами и подготовить отчёт, что значительно сэкономит ваше время и деньги.

Реклама на радио отличается вариативностью. Это может быть стандартный рекламный аудиоролик или спонсорство радиостанции, трансляции или рубрики. Реклама может быть размещена в формате конкурса, участия представителя компании в эфире или студийного интервью. Существует ещё много форматов для привлечения внимания слушателей радиостанций Курска.

Кажется, будто радио — устаревший формат СМИ, который уже не так популярен и актуален. Конечно, с появлением телевидения и соцсетей радио стало менее популярным форматом транслирования аудитории, но сохранило лояльную аудиторию, причем настолько большую и разнообразную, что рекламироваться на радио может почти любой бизнес в Курске.

Радиореклама хорошо запоминается благодаря частоте повторений, не раздражает, потому что аккуратно встроена в аудиопоток, активно стимулирует слушателя к покупке и способствует увеличению узнаваемости вашего бренда.

Реклама. ООО «ГЛОБАЛ МЕДИА ЕВРАЗИЯ» erid: LjN8KB1th

#Общество#Белгородская область#Курск#Радио#Реклама#Продвижение#Медиа#Артем Черненко
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