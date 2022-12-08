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Планируется ли наступление на Белгородскую область?

Сегодня, 19:37
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков
На такой вопрос губернатор области Вячеслав Гладков ответил в вечернем прямом эфире.

В вечернем прямом эфире белгородка спросила у губернатора, как обстоят дела с оперативной обстановкой в области и стоит ли ждать наступления на Белгородскую область. По её словам, в регионе роят окопы и набирают мужчин в тероборону. 

Однако глава региона ответил, что сейчас все активно готовятся к новому году и помогают детям на дистанционном обучении. Кроме того, он добавил, что с любой проблемой белгородцы смогут справиться сплотившись. 

Мы продолжаем решать повседневные вопросы. Да, регион стал прифронтовым, поэтому появилось много особенностей: повторяющиеся обстрелы, подготовленные убежища, набор людей в тероборону. Я много раз говорил и повторю: вместе мы решим любую проблему, даже самую сложную.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 6 декабря глава региона объявил о создании в области теробороны. Желающие вступить в ряды региональной обороны должны связаться с главами своих населённых пунктов.

Как стать участником теробороны Белгородской области?
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Наступление
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