Планируется ли наступление на Белгородскую область?

В вечернем прямом эфире белгородка спросила у губернатора, как обстоят дела с оперативной обстановкой в области и стоит ли ждать наступления на Белгородскую область. По её словам, в регионе роят окопы и набирают мужчин в тероборону.
Однако глава региона ответил, что сейчас все активно готовятся к новому году и помогают детям на дистанционном обучении. Кроме того, он добавил, что с любой проблемой белгородцы смогут справиться сплотившись.
Мы продолжаем решать повседневные вопросы. Да, регион стал прифронтовым, поэтому появилось много особенностей: повторяющиеся обстрелы, подготовленные убежища, набор людей в тероборону. Я много раз говорил и повторю: вместе мы решим любую проблему, даже самую сложную.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 6 декабря глава региона объявил о создании в области теробороны. Желающие вступить в ряды региональной обороны должны связаться с главами своих населённых пунктов.