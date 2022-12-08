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Песков: Россия не собирается присоединять новые территории в районе СВО

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента заявил, что никаких планов по присоединению нет, но предстоит много работы по освобождению территорий, сообщают «Новые известия».

Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается присоединять новые территории в зоне спецоперации. Речи об этом не идёт. Однако предстоит много работы по освобождению территорий, пишет издание со ссылкой на «Интерфакс».

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в присоединённых к РФ регионах всё ещё остаются оккупированные территории. «Их нужно будет освободить», — отметил Песков.

Он также прокомментировал слова президента о том, что спецоперация — длительный процесс. По словам Пескова, одна из главных целей СВО — защита жителей Донбасса. В рамках этой защиты и образовались территории, которые впоследствии присоединили к составу РФ.

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Общество#Присоединение#Освобождение
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