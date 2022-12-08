Песков: Россия не собирается присоединять новые территории в районе СВО

Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается присоединять новые территории в зоне спецоперации. Речи об этом не идёт. Однако предстоит много работы по освобождению территорий, пишет издание со ссылкой на «Интерфакс».
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в присоединённых к РФ регионах всё ещё остаются оккупированные территории. «Их нужно будет освободить», — отметил Песков.
Он также прокомментировал слова президента о том, что спецоперация — длительный процесс. По словам Пескова, одна из главных целей СВО — защита жителей Донбасса. В рамках этой защиты и образовались территории, которые впоследствии присоединили к составу РФ.