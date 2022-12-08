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Новый год в Москве: для белгородцев выделили дополнительные поезда в столицу

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI

Из Белгорода в Москву на новогодние праздники запустят дополнительные поезда

С 25 декабря по 8 января из Белгорода в Москву будут курсировать дополнительные поезда. Подробности сообщили в региональном минтрансе.

На период новогодних праздников из Белгорода в Москву назначили дополнительные поезда. 25–28 декабря и с 1 по 8 января будет ходить поезд 218В через Калугу. Он отправится в 14:55 и приедет в столицу на Киевский вокзал в 05:07. Время в пути составит 14 часов 12 минут.

30 декабря в Москву отправится поезд 206В в 06:44, высадка будет на Павелецком вокзале в 19:43. Всего дорога займёт 13 часов.

На Рождество назначен дополнительный поезд 206В. Время пути из Белгорода в Москву на Павелецкий вокзал составит 13 часов 4 минуты. Со станции Белгород он отправится в 20:20, в Москве пассажиры будут в 09:27.

С 27 по 29 декабря и с 7 по 8 января будет курсировать поезд 528В через Старый Оскол. Отправится он из Белгорода в 14:25, а в 06:08 уже будет в Москве на Павелецком вокзале. Общее время пути — 15 часов 43 минуты.

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#София Чугай#Общество#Новый год#Белгород#Москва#Поезд#Новогодние праздники#Дополнительные поезда#Ржд
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