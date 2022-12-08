Новый год в Москве: для белгородцев выделили дополнительные поезда в столицу

С 27 по 29 декабря и с 7 по 8 января будет курсировать поезд 528В через Старый Оскол. Отправится он из Белгорода в 14:25, а в 06:08 уже будет в Москве на Павелецком вокзале. Общее время пути — 15 часов 43 минуты.