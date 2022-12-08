«Нервы сдали»: белгородские родители недовольны переходом на систему «Моя школа»

При этом у них есть право оставить всё как есть, а решение должны принимать учителя. Главное условие — платформа должна входить в перечень государственных информационных ресурсов. Об этом родителям заявил Милёхин. В ответ белгородка рассказала чиновнику, что на деле это делается принудительно.