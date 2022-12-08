«Нервы сдали»: белгородские родители недовольны переходом на систему «Моя школа»

В Белгородской области родители массово жалуются Вячеславу Гладкову на то, что их детей заставляют переходить с платформы «Виртуальная школа» на «Мою школу».
Детей просят зарегистрировать в системе «Моя школа» в срочном порядке. Для этого им ещё нужна учётная запись на «Госуслугах», чтобы иметь возможность пользоваться виртуальной школой. Родители интересуются, кто давал такие распоряжения.
Глава министерства образования региона Андрей Милёхин объяснил, что в начале третьего квартала 2022 года сотрудников управлений образования проинформировали о том, что все образовательные организации должны пользоваться только государственными информационными системами.
При этом у них есть право оставить всё как есть, а решение должны принимать учителя. Главное условие — платформа должна входить в перечень государственных информационных ресурсов. Об этом родителям заявил Милёхин. В ответ белгородка рассказала чиновнику, что на деле это делается принудительно.
«Чем платформа „Виртуальная школа“ хуже, чем „Моя школа“? Родителей всё устраивает! Зачем менять? Управлению образования заняться нечем? Я не хочу ничего менять! Хватит. Нервы сдали!» — написала женщина в комментариях.
Со словами жительницы региона согласились и другие комментаторы, которые попросили «перестать издеваться над детьми и их родителями». Одна женщина пожаловалась, что в школах в Шебекино устраивают проверки, пока ситуация в городе напряжённая.
«Сегодня приехали целой комиссией в Шебекино проверять, сколько ж народу в классах сидит в „Сферум“, а у нас бомбёжки с самого утра! Какой „Сферум“, если в это время МЧС пишет бежать в укрытие?!» — посетовала белгородка.
В «Учительской газете» сообщили, что использование образовательными учреждениями ФГИС «Моя школа» станет обязательным с января 2023 года. Единая платформа уже тестируется, доступ к ней есть во всех регионах РФ. Систему пока наполняют контентом, в том числе с учебными симуляторами.
Интересно, что ранее белгородцы критиковали и систему «Виртуальная школа». Она не выдержала нагрузку и зависла в первый же день дистанционного обучения в октябре. Родителям тогда рекомендовали зарегистрироваться на платформе для учёбы «Сферум».