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На дороге в Белгороде вспыхнул УАЗ

Сегодня, 11:49
Фото: УМВД России по Белгородской области
Происшествие случилось на улице Волчанской. Потушить машину помогли госавтоинспекторы, рассказали в региональном управлении МВД.

Утром 6 декабря в районе остановки на улице Волчанской в Белгороде загорелся УАЗ. По словам 61-летнего владельца машины, причиной стало замыкание электропровода. Сильно дымился салон.

Очевидцами происшествия стали находившиеся неподалёку лейтенант полиции Евгений Муленко и старший лейтенант Александр Кузнецов. Сотрудники ДПС позвонили в пожарную часть и приступили к ликвидации возгорания.

Владелец машины поблагодарил инспекторов за неравнодушие и своевременно оказанную помощь.

Напомним, что в ноябре на улице 5 Августа в Белгороде ночью тушили три автомобиля.

Видео: УМВД России по Белгородской области
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