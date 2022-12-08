На дороге в Белгороде вспыхнул УАЗ

Утром 6 декабря в районе остановки на улице Волчанской в Белгороде загорелся УАЗ. По словам 61-летнего владельца машины, причиной стало замыкание электропровода. Сильно дымился салон.
Очевидцами происшествия стали находившиеся неподалёку лейтенант полиции Евгений Муленко и старший лейтенант Александр Кузнецов. Сотрудники ДПС позвонили в пожарную часть и приступили к ликвидации возгорания.
Владелец машины поблагодарил инспекторов за неравнодушие и своевременно оказанную помощь.
Напомним, что в ноябре на улице 5 Августа в Белгороде ночью тушили три автомобиля.