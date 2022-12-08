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Лыжный сезон на «Олимпии» в Белгороде могут открыть в следующие выходные

Сегодня, 14:58
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Вячеслав Гладков: Готовим к сезону лыжную трассу «Олимпия»

На объекте подключили два снегогенератора, уложено почти 600 метров трассы. Протестировать её белгородцы смогут уже в следующие выходные, если не подведёт погода, рассказал глава региона.

В Белгороде продолжается работа на лыжной трассе «Олимпия». На месте подключили два снегогенератора, грузовики развезли 750 кубометров снега.

По словам губернатора, уже уложено порядка 600 метров лыжной трассы. Её ширина составляет более 5 м, а толщина — 20-25 см.

Если зимняя погода сохранится, опробовать лыжную трассу белгородцы смогут уже в следующие выходные.

Отметим, что кроме лыж в Белгороде можно покататься на коньках. Для этих целей работает ледовая дорожка в Центральном парке. Помимо этого, на Харгоре скоро могут запустить Есенинский каток.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Белгороде в середине декабря откроют «Есенинский» каток
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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Олимпия#Лыжи#Трасса
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