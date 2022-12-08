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Posted 8 декабря 2022, 14:58

Published 8 декабря 2022, 14:58

Modified 8 декабря 2022, 15:00

Updated 8 декабря 2022, 15:00

Лыжный сезон на «Олимпии» в Белгороде могут открыть в следующие выходные

8 декабря 2022, 14:58

Вячеслав Гладков: Готовим к сезону лыжную трассу «Олимпия»

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Новости Белгорода
На объекте подключили два снегогенератора, уложено почти 600 метров трассы. Протестировать её белгородцы смогут уже в следующие выходные, если не подведёт погода, рассказал глава региона.

В Белгороде продолжается работа на лыжной трассе «Олимпия». На месте подключили два снегогенератора, грузовики развезли 750 кубометров снега.

По словам губернатора, уже уложено порядка 600 метров лыжной трассы. Её ширина составляет более 5 м, а толщина — 20-25 см.

Если зимняя погода сохранится, опробовать лыжную трассу белгородцы смогут уже в следующие выходные.

Отметим, что кроме лыж в Белгороде можно покататься на коньках. Для этих целей работает ледовая дорожка в Центральном парке. Помимо этого, на Харгоре скоро могут запустить Есенинский каток.

В Белгороде в середине декабря откроют «Есенинский» каток
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#Город#Трасса#Новости Белгорода#Олимпия#Лыжи#Белгород#Вячеслав Гладков
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