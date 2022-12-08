Лыжный сезон на «Олимпии» в Белгороде могут открыть в следующие выходные

Вячеслав Гладков: Готовим к сезону лыжную трассу «Олимпия»

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На объекте подключили два снегогенератора, уложено почти 600 метров трассы. Протестировать её белгородцы смогут уже в следующие выходные, если не подведёт погода, рассказал глава региона.