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Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у белгородцев

Сегодня, 13:51
Фото: «Гемотест»
«Гемотест» проанализировал данные комплексных исследований «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза», которые жители Белгорода и Белгородской области сдавали в октябре и ноябре в рамках национальной программы «Здоровая страна».
Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза. Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний.
врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин

Специалисты «Гемотеста» зафиксировали негативные изменения и в результатах комплексных исследований «Щитовидка и глюкоза» и «Печень, почки и железо». Оказалось, что в каждом десятом анализе уровень тиреотропного гормона и показатель аланинаминотрансферазы (АЛТ) превышают норму.

Отклонения от оптимальных значений в результатах исследований сигнализируют о наличии проблемы в организме. Постановку диагноза и назначение дальнейшего лечения может осуществить только врач.

«Лаборатория „Гемотест“ предлагает пациентам бесплатную очную или телемедицинскую консультацию медицинского специалиста соответствующего профиля. Это следующий этап национальной программы „Здоровая страна“: мы помогаем выявить бессимптомные заболевания, своевременно пройти необходимою диагностику и лечение.
Виталий Коржавин

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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Гемотест#Холестерин#Анализы
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