Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у белгородцев

«Гемотест» проанализировал данные комплексных исследований «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды» и «Щитовидка и глюкоза», которые жители Белгорода и Белгородской области сдавали в октябре и ноябре в рамках национальной программы «Здоровая страна».

Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза. Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний. врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин Специалисты «Гемотеста» зафиксировали негативные изменения и в результатах комплексных исследований «Щитовидка и глюкоза» и «Печень, почки и железо». Оказалось, что в каждом десятом анализе уровень тиреотропного гормона и показатель аланинаминотрансферазы (АЛТ) превышают норму. Отклонения от оптимальных значений в результатах исследований сигнализируют о наличии проблемы в организме. Постановку диагноза и назначение дальнейшего лечения может осуществить только врач. «Лаборатория „Гемотест“ предлагает пациентам бесплатную очную или телемедицинскую консультацию медицинского специалиста соответствующего профиля. Это следующий этап национальной программы „Здоровая страна“: мы помогаем выявить бессимптомные заболевания, своевременно пройти необходимою диагностику и лечение. Виталий Коржавин Реклама. Рекламодатель ООО «Лаборатория Гемотест». erid: LjN8KKmFT Читайте также: «Гемотест» запустил доступную программу по защите здоровья граждан «Здоровая страна» Подарки к Новому году: «Гемотест» вдвое снизил цену на 10 комплексных исследований «Гемотест» поможет белгородцам правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19