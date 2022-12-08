Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у белгородцев

Высокий уровень холестерина приводит к развитию атеросклероза. Эта болезнь длительно протекает без симптомов и человек зачастую не знает о надвигающейся угрозе, если вовремя не проверит данный показатель. Увеличение количества триглицеридов в крови говорит о риске сердечно-сосудистых заболеваний.
врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Виталий Коржавин
Специалисты «Гемотеста» зафиксировали негативные изменения и в результатах комплексных исследований «Щитовидка и глюкоза» и «Печень, почки и железо». Оказалось, что в каждом десятом анализе уровень тиреотропного гормона и показатель аланинаминотрансферазы (АЛТ) превышают норму.
Отклонения от оптимальных значений в результатах исследований сигнализируют о наличии проблемы в организме. Постановку диагноза и назначение дальнейшего лечения может осуществить только врач.
«Лаборатория „Гемотест“ предлагает пациентам бесплатную очную или телемедицинскую консультацию медицинского специалиста соответствующего профиля. Это следующий этап национальной программы „Здоровая страна“: мы помогаем выявить бессимптомные заболевания, своевременно пройти необходимою диагностику и лечение.
Виталий Коржавин
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