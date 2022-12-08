Как в Белгородской области формируют списки детей на новогоднюю поездку в Москву

Posted 8 декабря 2022, 08:03
Published 8 декабря 2022, 08:03
Modified 8 декабря 2022, 08:06
Updated 8 декабря 2022, 08:06
В комментариях под записью в соцсети губернатора Вячеслава Гладкова белгородец оставил свой вопрос, касающийся новогодней поездки детей в Москву. «Из каких приграничных районов дети поедут в Москву на экскурсию? А то в моём приграничном районе сельского поселения администрация ничего не знает», — пишет мужчина.
Замгубернатора Андрей Милёхин ответил, что на общероссийскую ёлку готовы отправить детей 10-14 лет из девяти приграничных территорий: Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Вейделевского, Краснояружского, Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского горокругов. Списки формируются в приоритетном порядке.
Помимо детей, проживающих в особо напряжённой обстановке, на экскурсию отправятся дети мобилизованных, участников СВО, а также те, кто находится в трудной жизненной ситуации. В список должны включить также детей, добившихся особых успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни.
Министр образования добавил, что родители смогут подать заявление в управление образования по месту проживания.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее рассказал, что в новогоднюю поездку в Москву планируется отправить 270 юных белгородцев.