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Posted 8 декабря 2022, 08:03

Published 8 декабря 2022, 08:03

Modified 8 декабря 2022, 08:06

Updated 8 декабря 2022, 08:06

Белгородцам разъяснили, кто из детей отправится на главную ёлку в Москву

Как в Белгородской области формируют списки детей на новогоднюю поездку в Москву

8 декабря 2022, 08:03
Фото: 1MI.

Белгородцам разъяснили, кто из детей отправится на главную ёлку в Москву

Сюжет
Новый год
На экскурсию готовы отправить детей от 10 до 14 лет из девяти районов региона. В список должны попасть дети мобилизованных, участников СВО, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, а также добившиеся особых успехов в учёбе, объяснил замгубернатора по образованию Андрей Милёхин.

В комментариях под записью в соцсети губернатора Вячеслава Гладкова белгородец оставил свой вопрос, касающийся новогодней поездки детей в Москву. «Из каких приграничных районов дети поедут в Москву на экскурсию? А то в моём приграничном районе сельского поселения администрация ничего не знает», — пишет мужчина.

Замгубернатора Андрей Милёхин ответил, что на общероссийскую ёлку готовы отправить детей 10-14 лет из девяти приграничных территорий: Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Вейделевского, Краснояружского, Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского горокругов. Списки формируются в приоритетном порядке.

Помимо детей, проживающих в особо напряжённой обстановке, на экскурсию отправятся дети мобилизованных, участников СВО, а также те, кто находится в трудной жизненной ситуации. В список должны включить также детей, добившихся особых успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни.

Министр образования добавил, что родители смогут подать заявление в управление образования по месту проживания.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее рассказал, что в новогоднюю поездку в Москву планируется отправить 270 юных белгородцев.

Кто отправится из Белгородской области на новогоднюю ёлку в Москву?
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#Общество#Белгородская область#Новый год#Москва#Обстрел ВСУ
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