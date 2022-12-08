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Интерактивную карту укрытий Белгородского района опубликуют 9 декабря

Сегодня, 18:51
Фото: 1MI
Подвал.
О готовящейся публикации интерактивной карты сообщил в прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев.

В вечернем прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что интерактивная карта почти закончена. Опубликовать карту планируют уже завтра, 9 декабря.

У нас практически готова интерактивная карта укрытий Белгородского района. С завтрашнего дня уже планируем её разместить. Конечно, будем её ещё поправлять, скорее всего, изменим маршруты.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что 30 ноября Владимир Перцев сообщал о разработке интерактивной карты и обещал опубликовать её сразу, как её закончат. Карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября, в Валуйском горокруге30 ноября, в Старом Осколе — 7 декабря.

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