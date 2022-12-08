Интерактивную карту укрытий Белгородского района опубликуют 9 декабря

Напомним, что 30 ноября Владимир Перцев сообщал о разработке интерактивной карты и обещал опубликовать её сразу, как её закончат. Карту с убежищами в Белгороде опубликовали 28 ноября, в Валуйском горокруге — 30 ноября, в Старом Осколе — 7 декабря.